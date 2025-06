Dove vedere Seattle Sounders-Atletico Madrid in diretta TV e streaming?

Seattle Sounders FC vs Atletico Madrid

Mondiale per Club

Seconda giornata del girone B del Mondiale per Club: tutte le info e dove vedere Seattle Sounders-Atletico Madrid in tv e streaming.

Per l’Atletico Madrid, la sfida contro gli statunitensi del Seattle Sounders potrebbe già rappresentare un match da dentro o fuori.

La sconfitta all’esordio contro il PSG ha evidenziato tutte le fragilità della squadra guidata da Diego Simeone, anche se va detto che i parigini arrivavano da un finale di stagione di altissimo livello.

Dove vedere Seattle Sounders-Atletico Madrid in diretta: canale tv e streaming

Seattle Sounders-Atletico Madrid sarà trasmessa gratuitamente in diretta esclusiva su DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Seattle Sounders-Atletico Madrid:

Telecronista DAZN: Dario Mastroianni

Seattle Sounders-Atletico Madrid: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo B Lumen Field

Chi trasmette Seattle Sounders-Atletico Madrid in diretta TV e in streaming?

Seattle Sounders-Atletico Madrid: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Seattle Sounders-Atletico Madrid

Non è bastata una buona prestazione al Seattle Sounders nell’esordio contro il Botafogo: i brasiliani si sono imposti per 2-1 grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Jair e Igor Jesus. Inutile, ai fini del risultato, il goal di Cristian Roldan nella ripresa.

Situazione ancora più complicata per l’Atletico Madrid, fanalino di coda del girone a causa della pesante differenza reti. Il 4-0 subito dal PSG è stato un colpo durissimo, e ora gli uomini di Diego Simeone sono obbligati a vincere per sperare di restare in corsa e conquistare la qualificazione al turno successivo.

