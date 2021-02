Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv e streaming

Turno infrasettimanale di Serie A, il Sassuolo ospita il Napoli: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

Se il Napoli scende in campo per il 24esimo turno di Serie A, il Sassuolo ha visto il proprio match contro il Torino rinviato causa coronavirus: la variante inglese ha infatti colpito fortemente la formazione di Nicola e dunque il match contro i granata è stato rinviato a marzo.

Nella sfida d'andata giocata nel 2020, il Sassuolo di Ze Derbi è riuscito ad espugnare l'allora Stadio San Paolo (ora denominato Diego Armando Maradona dopo la triste scomparsa dell'ex fuoriclasse azzurro) per 2-0: nella ripresa hanno deciso la gara Locatelli e Maxime Lopez.

Guarda Sassuolo-Napoli in diretta su DAZN

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-NAPOLI

La gara tra Sassuolo e Napoli si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 3 marzo 2021: appuntamento nel turno infrasettimanale alle ore 18:30.

DOVE VEDERE SASSUOLO-NAPOLI IN TV E STREAMING

Sassuolo-Napoli sarà trasmessa da DAZN e sarà possibile assistervi in tv attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l'applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv.

Gli abbonati all'offerta Sky-DAZN potranno guardare l'incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche servirsi dell'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Sassuolo-Napoli disponibile anche in streaming su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN ) e su smartphone e tablet, attraverso l'app scaricabile su dispositivi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Djuricic; Caputo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.