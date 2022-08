Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming

I campioni d'Italia del Milan sono ospiti del Sassuolo nell'infrasettimanale di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

Tocca ai campioni d’Italia aprire la quarta giornata di Serie A: il Milan è ospite del Sassuolo nella quarta giornata di campionato e la apre scendendo in campo per primo.

Rossoneri a quota 7 punti in classifica dopo il 2-0 rifilato al Bologna a San Siro nel terzo turno: Leao e Giroud a segno per la squadra di Pioli, a caccia del terzo successo in quattro partite.

Neroverdi a quota 4 in graduatoria e reduci da due risultati utili consecutivi: l'ultimo è il 2-2 sul campo dello Spezia, arrivato grazie alla prima rete di Pinamonti, lesto nell'approfittare di un pasticcio tra Dragowski e Caldara.

Particolarmente felice per il Milan l'ultimo confronto andato in scena al 'Mapei Stadium': lo 0-3 dello scorso 22 maggio regalò il 19° Scudetto al 'Diavolo'.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan si gioca in infrasettimanale: il match della 4ª giornata di Serie A si disputa al Mapei Stadium di Reggio Emilia martedì 30 agosto alle ore 18:30.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Come tutte le partite di Serie A, Sassuolo-Milan sarà visibile su DAZN, scaricando l'app su TV e dispositivi come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. La partita sarà visibile anche al canale Zona DAZN sul palinsesto di Sky.

Il match si potrà seguire in streaming attraverso sempre l'app DAZN, disponibile su smartphone e tablet, mentre da pc e notebook basterà collegarsi al sito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Sassuolo-Milan a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Defrel.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.