Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sassuolo e Milan si sfideranno nella trentacinquesima giornata di Serie A. Al Mapei il Diavolo andrà a caccia di un risultato positivo per blindare la partecipazione alla prossima Champions League. Di contro, invece, ci sarà un Sassuolo già salvo da tempo, ma comunque determinato a chiudere al meglio una stagione, quella del ritorno in A, più che positiva.

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il match.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Sassuolo-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Sassuolo e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Sassuolo-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Sassuolo-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

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La gara fra Sassuolo e Milan, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 3 maggio, al Mapei Stadium, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Sassuolo

Grosso ritrova Berardi dopo aver scontato la squalifica: per lui solito tridente con Pinamonti e Laurientè. In mezzo al campo cerniera con Thorstvedts, Konè e Matic, mentre è vivo il ballottaggio fra Turati e Muric, col primo ancora favorito.

Notizie sul Milan

Allegri ha perso Modric con la Juve: l’infortunio allo zigomo priverà i rossoneri del croato fino a fine stagione. Ricci o Jashari al suo posto in mezzo a Fofana e Rabiot. Ballottaggio sulla sinistra, Estupinan avanti a Bartesaghi. Leao e Pulisic coppia offensiva.

Forma

Entrambe le squadre sono reduci da un pari per 0-0: il Milan contro la Juventus, il Sassuolo contro la Fiorentina. Periodo recente neroverde migliore di quello rossonero: 8 punti nelle ultime 5 per Grosso, solo 7 invece per Allegri.

Partite tra le due squadre

Il Milan ha battuto il Sassuolo in due degli ultimi quattro incontri, il 6-1 in Coppa Italia della scorsa stagione e l’1-0 in A del dicembre 2023. L’ultimo successo neroverde è il 2-5 del 29 gennaio 2023.

Classifica

Milan terzo in classifica a +6 sul Como quinto e -2 dal Napoli secondo. Il Sassuolo, invece, è decimo, a quota 46 punti.