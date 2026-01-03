Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Serie A al giro di boa con il 19° turno, l'ultimo del girone di andata e in modalità infrasettimanale.

Tra le gare più interessanti di questa giornata spicca sicuramente Sassuolo-Juventus: nell'ultimo confronto andato in scena al 'Mapei Stadium' tra queste due squadre furono i neroverdi a trionfare con un perentorio 4-2.

Nell'ultimo match di campionato, invece, entrambe le squadre hanno pareggiato 1-1: il Sassuolo è stato fermato in casa dal Parma, mentre la Juventus non è andata oltre tale risultato allo Stadium, contro il Lecce.

La squadra di Spalletti dovrà dimostrare di poter dimenticare velocemente il deludente pari interno, soprattutto con alcuni suoi singoli: Cambiaso, autore di brutto passaggio in occasione del vantaggio leccese, e David, che ha fallito il rigore per il vantaggio.

In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Sassuolo-Juventus: formazioni, canale tv e per seguire l'incontro in diretta streaming.

Sassuolo-Juventus sarà trasmessa da DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Per chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky, sarà possibile attivare Zona DAZN e seguire la sfida sintonizzandosi sul canale DAZN 1, numero 214 dell'offerta Sky.

Per lo streaming su dispositivi portatili di Sassuolo-Juventus, invece, servirà collegarsi al sito di DAZN, scaricarne l'app oppure utilizzare NordVPN.

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Il fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus è previsto per le ore 20:45 di martedì 6 gennaio 2026: lo scenario sarà il 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Doig, Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Lipani, Matic, Thorstvedt; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

