Vittorio Rotondaro

Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sassuolo e Juventus in campo nel 19° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Serie A al giro di boa con il 19° turno, l'ultimo del girone di andata e in modalità infrasettimanale.

Tra le gare più interessanti di questa giornata spicca sicuramente Sassuolo-Juventus: nell'ultimo confronto andato in scena al 'Mapei Stadium' tra queste due squadre furono i neroverdi a trionfare con un perentorio 4-2.

Nell'ultimo match di campionato, invece, entrambe le squadre hanno pareggiato 1-1: il Sassuolo è stato fermato in casa dal Parma, mentre la Juventus non è andata oltre tale risultato allo Stadium, contro il Lecce. 

La squadra di Spalletti dovrà dimostrare di poter dimenticare velocemente il deludente pari interno, soprattutto con alcuni suoi singoli: Cambiaso, autore di brutto passaggio in occasione del vantaggio leccese, e David, che ha fallito il rigore per il vantaggio.

In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Sassuolo-Juventus: formazioni, canale tv e per seguire l'incontro in diretta streaming.

Come guardare Sassuolo-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sassuolo-Juventus sarà trasmessa da DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Per chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky, sarà possibile attivare Zona DAZN e seguire la sfida sintonizzandosi sul canale DAZN 1, numero 214 dell'offerta Sky.

Per lo streaming su dispositivi portatili di Sassuolo-Juventus, invece, servirà collegarsi al sito di DAZN, scaricarne l'app oppure utilizzare NordVPN.

Sassuolo-Juventus: ora di inizio

Il fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus è previsto per le ore 20:45 di martedì 6 gennaio 2026: lo scenario sarà il 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Juventus

49
A. Muric
3
J. Doig
21
J. Idzes
80
T. Muharemovic
6
S. Walukiewicz
18
N. Matic
35
L. Lipani
42
K. Thorstvedt
45
A. Lauriente
20
A. Fadera
99
A. Pinamonti
16
M. Di Gregorio
3
G. Bremer
27
A. Cambiaso
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
7
C. Conceicao
22
W. McKennie
19
K. Thuram-Ulien
5
M. Locatelli
10
K. Yildiz
30
J. David

4-2-3-1

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Doig, Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Lipani, Matic, Thorstvedt; Fadera, Pinamonti, Laurienté.  All. Grosso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

Forma

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

SAS

Ultime 5 partite

JUV

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

6

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

