Esordio sul campo della Sampdoria per il Milan in Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

La Serie A 2021/2022 del Milan parte dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria del nuovo tecnico Roberto D'Aversa, reduce dalla fallimentare seconda esperienza sulla panchina del Parma che non è riuscito ad evitare la retrocessione.

I rossoneri hanno disputato sei amichevoli pre-stagionali perdendo solo una volta (e ai calci di rigore) contro il Valencia; Real Madrid fermato sullo 0-0 in Austria, successi con Pro Sesto, Modena e Panathinaikos. Chiude il quadro l'1-1 col Nizza.

La Sampdoria ha invece già giocato il suo primo incontro ufficiale: battuta per 3-2 l'Alessandria in Coppa Italia, dove è arrivata la qualificazione ai sedicesimi di finale contro il Torino.

Bilancio in favore del Milan per quanto concerne gli incroci della stagione scorsa in campionato: vittoria del 'Diavolo' al 'Ferraris' per 1-2, pari a San Siro col punteggio di 1-1.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-MILAN

Sampdoria-Milan sarà il posticipo serale della prima giornata di Serie A e si disputerà lunedì 23 agosto 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-MILAN IN TV E STREAMING

Sampdoria-Milan sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). In alternativa sarà possibile collegare la propria tv a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick per renderla smart.

La sfida tra blucerchiati e rossoneri sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La diretta streaming sarà disponibile sull'app di DAZN per dispositivi con sistemi operativi iOS e Android come tablet e smartphone. Collegandosi al sito ufficiale dal proprio pc si potrà accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le credenziali.

Streaming anche su Sky Go per tutti gli abbonati Sky e su NOW, la piattaforma che offre la programmazione dell'emittente satellitare (previo acquisto di uno degli abbonamenti dedicati).

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-MILAN

D'Aversa punta su capitan Quagliarella, baluardo offensivo supportato da Candreva, Gabbiadini e Damsgaard sulla trequarti. Thorsby ed Ekdal in mediana. Difesa a quattro con Bereszynski e Augello sugli esterni, Ferrari e Colley al centro. Tra i pali Audero.

Pioli piazza subito il volto nuovo Giroud al centro del reparto avanzato, in virtù dell'assenza dell'infortunato Ibrahimovic: alle spalle del transalpino ecco Saelemaekers, Brahim Diaz e Leão, con Bennacer e Tonali a comporre la coppia dei mediani. Ko Kessié. Kjaer e Tomori al centro della difesa, Calabria ed Hernandez sulla linea dei terzini. Maignan erede di Donnarumma in porta.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.