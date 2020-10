Dove vedere Sampdoria-Genoa in tv e streaming

Senza tifosi, si gioca il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa: tutte le informazioni sul match e dove vederla in tv e streaming.

Il nuovo dpcm attuo a combattere il coronavirus ha nuovamente riportato il calcio a porte chiuse, senza nemmeno i mille tifosi presenti in in autunno. Dunque anche il Derby di Genova tra e si giocherà solamente per i fans da casa: pronti a fare il tifo a distanza.

Sampdoria e Genoa arrivano al Derby con pensieri diversi: i blucerchiati di Ranieri sono reduci da tre vittorie consecutive e cominciano a pensare come sorpresa di questa prima parte di stagione, decisi ad allontanare i rivali in classifica e puntare a posizioni di testa.

I rossoblù di Maran hanno superato i problemi relativi ai contagi di coronavirus e aspettano di recuperare la gara con il per allontanarsi dalla zona calda: la stracittadina ligure può essere un punto di svolta della stagione per Pandev e compagni.

Nell'ultima stagione Sampdoria e Genoa si sono divisi la posta in palio: all'andata con il Grifone squadra 'di casa', vittoria degli 'ospiti' per 1-0, mentre al ritorno successo per la squadra rossoblù. Ora il Derby numero 75 nella massima serie, 29 vittorie Samp contro le 18 dei rivali.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in televisione alle probabili formazioni.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-GENOA

Il Derby di Genova tra Sampdoria e Genoa si giocherà il primo novembre 2020 alle ore 20:45: appuntamento domenica sera al Ferraris del capoluogo ligure.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-GENOA IN TV E STREAMING

Sampdoria-Genoa sarà trasmetta in diretta esclusiva su Sky. I canali di riferimento per veder la sfida saranno Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire in diretta Sampdoria-Genoa attraverso Sky Go. La piattaforma è raggiungibile da dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook, scaricando l'applicazione e selezionando l'evento.

In alternativa la partita potrà essere seguita su Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-GENOA

Ranieri ha ormai trovato la quadra, con Ramirez e Quagliarella in avanti nel suo 4-4-2 nonostante Keita Balde scalpiti. Esterni il giovane Damsgaard, tra le sorprese di questo avvio di Serie A, e Jankto, con Thorsby ed Ekdal ad agire come interni. Davanti ad Audero cofnerme per Bereszynski, Yoshida, Tonelli ed Augello. Ancora out Candreva e Gabbiadini.

Nel Genoa Destro si gioca una maglia con Pjaca al fianco di Pandev, in mediana Lerager completa il reparto con Badelj e Behrami, mentre Ghiglione e Luca Pellegrini saranno gli esterni. In difesa Criscito c'è, ko Zappacosta (lesione al retto femorale) e Shomurodov (guaio ai flessori).

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Pjaca.