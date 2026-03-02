Dove vedere Sambenedettese-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il girone B di Serie C torna in campo col turno infrasettimanale, il numero 30 della stagione regolare che precede l'entusiasmante fase playoff.

Una delle sfide maggiormente sentite è il derby marchigiano tra la Sambenedettese (impelagata nella lotta per non retrocedere) e l'Ascoli (in lotta per la promozione diretta grazie all'attuale secondo posto).

Le squadre si sono affrontate due volte in questa stagione: nel match d'andata furono i bianconeri a prevalere (1-0), mentre ai sedicesimi della Coppa Italia di categoria toccò alla Samb esultare per la vittoria (2-1).

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Sambenedettese-Ascoli: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

Come guardare Sambenedettese-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida tra Sambenedettese e Ascoli sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport (numero 252). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, a loro riservato. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento al 'Pass Sport'.

Sambenedettese-Ascoli sarà trasmessa anche in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 58 del digitale terrestre).

Come guardare ovunque con una VPN

Sambenedettese-Ascoli: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Il derby marchigiano tra Sambenedettese e Ascoli si giocherà mercoledì 4 marzo 2026 allo Stadio Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sambenedettese-Ascoli

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Piccoli; Maspero, Touré; Konate, Stoppa, Parigini; Eusepi. All. Boscaglia.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Nicoletti, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Rizzo Pinna, Silipo, D'Uffizi; Chakir. All. Tomei.

Forma

Partite tra le due squadre

SAM Ultima partita ASC 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Ascoli Calcio 1898 FC 1 - 0 Sambenedettese 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica