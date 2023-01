Salernitana-Milan è una delle due prime due partite della Serie A al ritorno dopo i Mondiali: ecco dove vederla in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Serie A ricomincia con Salernitana-Milan. Sarà proprio il match dell'Arechi, assieme a Sassuolo-Sampdoria, a riaprire le danze del massimo campionato italiano quasi due mesi dopo l'inizio della pausa per i Mondiali che si sono disputati in Qatar.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

Con Sky tre partite di Serie A ogni giornata

La Salernitana di Davide Nicola è attualmente dodicesima in classifica, con ben 10 punti di margine sul terzultimo posto occupato dalla Cremonese, ma è reduce da un brutto ko: prima della sosta ha infatti perso sul campo del Monza, che si è imposto con un netto 3-0.

Il Milan, invece, sta faticosamente tentando di rimanere aggrappato al Napoli e spera di trarre giovamento dallo scontro diretto in programma a San Siro tra l'Inter e i partenopei. La formazione di Stefano Pioli è reduce da un sofferto 2-1 rifilato in extremis alla Fiorentina.

Nello scorso campionato la gara dell'Arechi tra Salernitana e Milan è finita 2-2. All'andata, invece, i rossoneri si erano imposti in casa con un secco 2-0.

QUANDO SI GIOCA SALERNITANA-MILAN

Salernitana-Milan, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A - la quartultima del girone d'andata - è in programma allo stadio Arechi di Salerno mercoledì 4 gennaio 2023. Il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 12.30.

DOVE VEDERE SALERNITANA-MILAN IN TV E STREAMING

Salernitana-Milan sarà trasmessa in diretta tv, tramite abbonamento, sia da DAZN che da Sky. Nel primo caso si potrà vedere la partita scaricando l'app su una smart tv abilitata, mentre nel secondo la gara sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e sul canale numero 251 del satellite.

Allo stesso modo sarà possibile vedere Salernitana-Milan anche in diretta streaming, sempre per mezzo di un abbonamento, grazie a DAZN (scaricando l'app sui propri dispositivi mobili o accedendo al sito ufficiale della piattaforma), a Sky (tramite l'app SkyGo) e NOW.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Stefano Borghi e Simone Tiribocchi il telecronista e la seconda voce di Salernitana-Milan su DAZN. Su Sky, invece, la partita sarà commentata da Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Salernitana-Milan minuto per minuto anche grazie alla diretta scritta proposta da GOAL, che vi permetterà di essere sempre aggiornati sulla gara tra la formazione di Nicola e quella di Pioli.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-MILAN

Salernitana senza Sepe, Maggiore e Mazzocchi e pronta ad accogliere per la prima volta il Memo Ochoa, arrivato durante il mercato invernale dopo aver disputato i Mondiali. Candreva squalificato: dentro Sambia. Soliti ballottaggi in attacco, con Piatek favorito su Bonazzoli. Radovanovic si gioca una maglia con Bohinen nella posizione di regista davanti alla difesa.

Nel Milan dovrebbe partire dalla panchina Giroud, arrivato fino in fondo ai Mondiali, mentre Theo Hernandez potrebbe giocare dal primo minuto: pronto comunque Dest. Brahim Diaz favorito su De Ketelaere tra le linee. Calabria pronto a tornare in partite ufficiali dopo il lungo stop degli scorsi mesi.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli