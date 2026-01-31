Dove vedere Salernitana-Giugliano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby campano agli opposti della classifica per Salernitana e Giugliano nella giornata numero 24 di Serie C. All’Arechi i granata di Peppe Raffaele vogliono vincere per dare continuità di risultati al proprio percorso e continuare a inseguire Catania e Benevento.

Di contro, invece, c’è un Giugliano che è ultimo in classifica e non ha bisogno di altro che di punti, per provare a riagganciare, quantomeno, la zona playout.

All’andata si impose la Salernitana in rimonta per 2-1. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Salernitana-Giugliano in diretta? Canale TV e diretta streaming

Salernitana-Giugliano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Salernitana-Giugliano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Salernitana-Giugliano: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Salernitana e Giugliano, valida per la 24esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 1° febbraio, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Carriero, Villa; Ferraris, Lescano. All. Raffaele

Probabile formazione Giugliano

GIUGLIANO (3-5-2): Greco; Justiniano, Caldore, Laezza; D'Avino, Zammarini, De Rosa, Cester, Marchisano; Balde, Ogunseye. All. Tulino.

Forma

Giugliano senza vittorie da undici turni, con due pari e ben nove ko. La Salernitana, invece, viene da due successi di fila e da ben tre clean sheet consecutivi.

Partite tra le due squadre

SAL Ultima partita GIU 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Giugliano 1 - 2 Salernitana 2 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente è la sfida d'andata: Salernitana corsara a Giugliano 2-1.

Classifica

Salernitana terza in classifica a quota 45 punti, -6 dalla coppia Benevento-Catania in vetta. Giuliano fanalino di coda nel girone C, con 17 punti e un ritardo di tre lunghezze dal Picerno penultimo.