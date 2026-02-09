Goal.com
Serie C
team-logoSalernitana
team-logoCasarano
GOAL

Dove vedere Salernitana-Casarano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Salernitana e Casarano: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Nel turno infrasettimanale di Serie C Sky Wi-Fi, fra le gare in programma che spiccano c’è quella fra Salernitana e Casarano.

All’Arechi va in scena un match molto delicato: dopo il solo punto ottenuto nelle ultime due partite, l’allenatore granata Giuseppe Raffaele si gioca il posto contro la squadra pugliese.

Casarano, invece, che domenica ha ritrovato un successo rivelatosi fondamentale dopo un periodo che aveva visto i rossoblu raccogliere solo 2 punti in 4 uscite. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Salernitana-Casarano in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
Salernitana crest
Salernitana
SAL
Casarano crest
Casarano
CAS

Salernitana-Casarano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Salernitana-Casarano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Salernitana-Casarano: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Salernitana e Casarano, valida per la 26ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà martedì 10 febbraio, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Salernitana

SALERNITANA (3-4-2-1):  Donnarumma; Berra, Matino, Capomaggio; Villa, Gyabuaa, Carriero, Longobardi; Achik, Ferraris; Lescano. All. Raffaele

Notizie sul Casarano

CASARANO (4-3-3): Bacchin, Celiento, Giraudo, Mercadante, Cajazzo, Logoluso, Maiello, Versienti, Chiricò, Grandolfo, Leonetti. All. Di Bari.

Forma

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

CAS
-Forma

Goal segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Casarano che ha ritrovato i 3 punti sabato, piegando 2-0 il Sorrento in casa dopo 2 pari e 2 ko nelle precedenti quattro gare. La Salernitana, invece, è reduce dal pari col Giugliano e dalla sconfitta esterno contro l’Audace Cerignola. 

Partite tra le due squadre

SAL

Ultima partita

CAS

0

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

2

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
1/1

Classifica

Salernitana terza in classifica con 46 punti e un distacco di ben 11 lunghezze dal Benevento capolista. Il Casarano, invece, è nono, a quota 33 come l’Altamura. 

