Dove vedere Salernitana-Casarano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nel turno infrasettimanale di Serie C Sky Wi-Fi, fra le gare in programma che spiccano c’è quella fra Salernitana e Casarano.
All’Arechi va in scena un match molto delicato: dopo il solo punto ottenuto nelle ultime due partite, l’allenatore granata Giuseppe Raffaele si gioca il posto contro la squadra pugliese.
Casarano, invece, che domenica ha ritrovato un successo rivelatosi fondamentale dopo un periodo che aveva visto i rossoblu raccogliere solo 2 punti in 4 uscite.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Salernitana-Casarano in diretta? Canale TV e diretta streaming
Salernitana-Casarano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Salernitana-Casarano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Salernitana-Casarano: ora di inizio
La gara fra Salernitana e Casarano, valida per la 26ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà martedì 10 febbraio, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sulla Salernitana
SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Matino, Capomaggio; Villa, Gyabuaa, Carriero, Longobardi; Achik, Ferraris; Lescano. All. Raffaele
Notizie sul Casarano
CASARANO (4-3-3): Bacchin, Celiento, Giraudo, Mercadante, Cajazzo, Logoluso, Maiello, Versienti, Chiricò, Grandolfo, Leonetti. All. Di Bari.
Forma
Casarano che ha ritrovato i 3 punti sabato, piegando 2-0 il Sorrento in casa dopo 2 pari e 2 ko nelle precedenti quattro gare. La Salernitana, invece, è reduce dal pari col Giugliano e dalla sconfitta esterno contro l’Audace Cerignola.
Partite tra le due squadre
Classifica
Salernitana terza in classifica con 46 punti e un distacco di ben 11 lunghezze dal Benevento capolista. Il Casarano, invece, è nono, a quota 33 come l’Altamura.