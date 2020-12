Dove vedere Roma-Torino in tv e streaming

Roma e Torino a duello per la 12ª giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

Umore completamente differente quello di e in vista del 12esimo turno di . I capitolini lottano per un posto in , mentre i granata sono penultimi in classifica e pericolanti, visto il solo punto di vantaggio sul fanalino di coda.

Nell'ultimo turno di campionato la Roma ha ottenuto una vittoria roboante che ha permesso al team di Fonseca di dimenticare le ultime deludenti prestazioni: 5-1 in cui hanno trovato il goal anche Veretout, Dzeko e Mkhitaryan, capocannonieri stagionali dei giallorossi.

Il Torino ha invece rimediato la settima sconfitta nelle prime undici gare, e nonostante i goal di Belotti non è ancora riuscito a dare una svolta alla propria stagione: partita decisiva per Marco Giampaolo, tutti gli occhi puntati sul tecnico della squadra piemontese.

QUANDO SI GIOCA ROMA-TORINO

La gara tra Roma e Torino si giocherà giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 20:45. Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, senza tifosi a causa della pandemia di coronavirus.

DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV E STREAMING

Roma-Torino sarà visibile in diretta esclusiva su Sky: appuntamento sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Canale 251.

Partita disponibile anche in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky e si scegliere uno dei pacchetti contenenti Roma-Torino.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO

Fonseca pronto a confermare Dzeko come prima punta, supportato dal rientrante Pedro e Mkhitaryan. Pellegrini di nuovo interno con Veretout, mentre Karsdorp e Spinazzola saranno gli esterni di centrocampo. Pau Lopez in porta, in difesa Smalling al rientro dal 1', assieme a Juan Jesus (più di Mancini) e Ibanez.

Nel Torino sarà Bonazzoli ad affiancare Zaza, Singo e Murru potrebbero essere gli esterni, qualora Giampaolo confermi il 3-5-2. In mezzo Linetty con Rincon e Meitè, Sirigu regolarmente tra i pali. A comporre la retroguardia Lyanco, Izzo e Rodriguez. Nkoulou verso l'esclusione.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Murru; Bonazzoli, Belotti.