Dove vedere Roma-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

All'Olimpico si gioca la prima delle due sfide ravvicinate tra Roma e Torino. Si parte con la Coppa Italia, con giallorossi e granata impegnate negli ottavi: chi vince affronta l'Inter, già qualificata al turno successivo dopo il secco 5-1 maturato contro il Venezia.

La Roma di Gasperini è reduce dal successo contro il Sassuolo, il secondo consecutivo in campionato, firmato Konè e Soulé. Il Torino, che ha giocato l'ultimo match di Serie A contro l'Atalanta, ospiterà proprio i giallorossi nel nuovo turno.

Come guardare Roma-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Roma e Torino si può vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset. In chiaro e gratis, il match di Coppa Italia si può vedere su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky.

Inoltre Roma-Torino è disponibile sul sito ufficiale di Sport Mediaset e su quello di Mediaset Infinity, così come attraverso l'app di quest'ultimo.

Come guardare Roma-Torino all'estero con una VPN

A che ora comincia Roma-Torino?

Notizie sulle squadre e formazioni

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Roma-Torino con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Rensch, Pisilli, M. Koné, Wesley; Soulé, Dybala; El Shaarawy. All: Gasperini

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Simeone. Allenatore: Baroni

Forma

AS Roma - Forma Tutto Torino - Forma Tutto Torino 1 - 0 Modena V Goal segnato (subito) 1/0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

I precedenti tra Roma e Torino