Dove vedere Roma-Stoccarda giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Reduce dal successo contro il Torino firmato Dybala-Malen, quest'ultimo autore di una grande prova all'esordio in giallorosso, la Roma torna in campo per l'Europa League e in particolare la penultima partita del girone unico. In palio punti fondamentali per evitare i playoff e andare direttamente agli ottavi, di scena due squadre entrambe appaiate a 12 punti.

In piena lotta Champions in Bundesliga, lo Stoccarda viene da un periodo assolutamente positivo, con ben undici punti nelle ultime cinque partite: per la Roma non sarà affatto facile all'Olimpico, in un match aperto a qualsiasi risultato. Dopo un avvio deludente, con 3 punti nei primi 3 turni, sia Roma che Stoccarda hanno vinto le ultime 3 gare di Europa League, rilanciandosi nelle più importanti zone della graduatoria e con la possibilità di evitare gli spareggi e andare agli ottavi direttamente.

Punto fondamentale, visti i 12 punti ottenuti da entrambe le squadre, è la differenza reti: la Roma è attualmente a +5, mentre lo Stoccarda è a +7, dunque un eventuale arrivo a pari punti tra ottavo posto, che vale gli ottavi, e nono, che porta ai playoff, premierebbe attualmente la squadra guidata da Sebastian Hoeneß.

Come guardare Roma-Stoccarda in diretta? Canale TV e diretta streaming

Roma-Stoccarda si può vedere in diretta tv e streaming tramite Sky, Sky Go e NOW, mentre non è prevista una trasmissione live in chiaro e gratis per tutti.

Gli abbonati a Sky (con Sky Go incluso in streaming) o NOW possono guardare la partita di giovedì sera sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport.

Come guardare Roma-Stoccarda all'estero con una VPN

Roma-Stoccarda: ora di inizio

Europa League - Europa League Stadio Olimpico, Roma

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Roma

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Roma-Stoccarda con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Probabile formazione Stoccarda

(4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav

Le ultime partite

Precedenti tra Roma e Stoccarda

Classifica