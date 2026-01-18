Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Europa League
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Roma
team-logoVfB Stoccarda
Guarda LIVE su NOWGuarda in streaming su NordVPN
GOAL

Dove vedere Roma-Stoccarda giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Penultima gara del girone unico di Europa League per la Roma, impegnata nella serata di giovedì contro lo Stoccarda: può avvicinarsi la qualificazione agli ottavi del torneo.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Reduce dal successo contro il Torino firmato Dybala-Malen, quest'ultimo autore di una grande prova all'esordio in giallorosso, la Roma torna in campo per l'Europa League e in particolare la penultima partita del girone unico. In palio punti fondamentali per evitare i playoff e andare direttamente agli ottavi, di scena due squadre entrambe appaiate a 12 punti.

In piena lotta Champions in Bundesliga, lo Stoccarda viene da un periodo assolutamente positivo, con ben undici punti nelle ultime cinque partite: per la Roma non sarà affatto facile all'Olimpico, in un match aperto a qualsiasi risultato. Dopo un avvio deludente, con 3 punti nei primi 3 turni, sia Roma che Stoccarda hanno vinto le ultime 3 gare di Europa League, rilanciandosi nelle più importanti zone della graduatoria e con la possibilità di evitare gli spareggi e andare agli ottavi direttamente.

Punto fondamentale, visti i 12 punti ottenuti da entrambe le squadre, è la differenza reti: la Roma è attualmente a +5, mentre lo Stoccarda è a +7, dunque un eventuale arrivo a pari punti tra ottavo posto, che vale gli ottavi, e nono, che porta ai playoff, premierebbe attualmente la squadra guidata da Sebastian Hoeneß.

Come guardare Roma-Stoccarda in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Europa League
Roma crest
Roma
ROM
VfB Stoccarda crest
VfB Stoccarda
VFB

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Roma-Stoccarda si può vedere in diretta tv e streaming tramite Sky, Sky Go e NOW, mentre non è prevista una trasmissione live in chiaro e gratis per tutti.

Gli abbonati a Sky (con Sky Go incluso in streaming) o NOW possono guardare la partita di giovedì sera sui canali numero 201, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi possiede una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport.

Come guardare Roma-Stoccarda all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Roma-Stoccarda con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Roma-Stoccarda: ora di inizio

crest
Europa League - Europa League
Stadio Olimpico, Roma

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - VfB Stoccarda

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Hoeness

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Probabile formazione Stoccarda

(4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav

Le ultime partite

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

VFB
-Forma

Goal segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti tra Roma e Stoccarda

Classifica

Pubblicità
0