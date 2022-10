Dove vedere Roma-Napoli in tv e streaming

La Roma riceve il Napoli nel big match dell'undicesima giornata di Serie A: ecco dove seguire la partita in diretta tv e in streaming.

L'Olimpico di Roma si accende per il big match dell'undicesima giornata del campionato di Serie A: la Roma affronta la capolista Napoli.

I giallorossi, reduci dal successo di misura sul campo della Sampdoria, hanno toccato quota 22 punti in classifica, issandosi momentaneamente al quarto posto.

Al cospetto romanista, si presenta la squadra sin qui più in forma e convincente d'Italia e tra le più brillanti in Europa: il Napoli di Spalletti, infatti, guida la classifica in solitaria con un punto sull'Atalanta, tre sul Milan e, appunto, quattro sulla formazione di Mourinho.

Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Champions con ben due turni d'anticipo, gli azzurri hanno proseguito la marcia in campionato vincendo in casa contro il Bologna grazie ai sigilli di Juan Jesus, Lozano e Osimhen.

QUANDO SI GIOCA ROMA-NAPOLI

Roma-Napoli si giocherà domenica 23 ottobre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00. Massimiliano Irrati sarà l'arbitro, Aleandro Di Paolo al VAR.

DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Il big match dell'undicesima giornata di Serie A si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN. L'app si è scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox o PlayStation, o su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Gli abbonati DAZN, inoltre, potranno seguire la gara anche in streaming scaricando l'app su smartphone o tablet oppure collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN Roma-Napoli verrà raccontata dalla voce di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI

La Roma, senza Dybala, si affida ad Abraham sorretto da Zaniolo e Pellegrini. A centrocampo dovrebbe toccare a Camara spalleggiare Cristante con Zalewski dirottato a destra e Spinazzola a sinistra. Difesa a tre a scudo su Rui Patricio: Mancini-Smalling-Ibanez.

Osimhen al centro del tridente completato da Lozano e Kvaratskhelia. A centrocampo nuova chance per Ndombele nel pacchetto a tre che comprende anche Lobotka e Zielinski. Difesa con Juan Jesus a braccetto con Kim, mentre i terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui. In porta gioca Meret.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.