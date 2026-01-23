Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match all’Olimpico nella giornata numero 22 di Serie A. A sfidarsi saranno la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri, rispettivamente quarta e seconda forza del campionato.

È una sfida chiave per la lotta Scudetto e per la Champions League, specie perchè si gioca in un turno che metterà di fronte il Napoli terzo e la Juventus quinta.

Gasperini proverà a vendicarsi del ko maturato nella sfida d’andata, mentre Allegri ha il compito di tenere il passo dell’Inter capolista.

Arbitra Andrea Colombo della sezione di Como, al VAR Di Bello e Abisso.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Roma-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Roma e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Roma-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Roma-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

La gara fra Roma e Milan, valida per la giornata numero 22 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 25 gennaio, allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Roma

Gasperini ha fatto ampio turnover in Europa League, così che in campionato giocheranno i titolari: Malen e Dybala saranno titolari, così come Soulè. Vaz partirà dalla panchina, mentre rischia Mancini uscito acciaccato dal match contro lo Stoccarda.

Notizie sul Milan

Nel Milan l’unico possibile problema è legato alle condizioni di Saelemaekers, grande ex di giornata. Se non ce la facesse Athekame giocherebbe dal primo minuto. Leao e Pulisic dall’inizio, Fullkrug in panchina.

Forma

La Roma ha vinto 4 delle ultime 5 partite giocate, perdendo solo in Coppa Italia contro il Torino. Il Milan, invece, ha vinto con Lecce e Como: ultimo ko ormai risalente a 21 giornate fa.

Partite tra le due squadre

Bilancio in permetto equilibrio nelle ultime cinque sfide: due vittorie della Roma in casa, altrettante per il Milan a San Siro e un pareggio a completare il quadro.

Classifica

Roma e Milan sono divise in classifica da 4 punti: rossoneri secondi a quota 46, giallorossi quarti a 42.