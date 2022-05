Il momento della verità è arrivato. La Roma ospita il Leicester all'Olimpico nel ritorno della semifinale di Conference League.

In palio c'è un pass esclusivo per Tirana, datato 25 maggio 2022. Dopo il pareggio ottenuto al King Power Stadium, i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per eliminare gli inglesi e passare il turno.

La squadra di Mourinho arriva all'appuntamento dopo il pari interno per 0-0 contro il Bologna all'Olimpico: in virtù di questo risultato i giallorossi sono stati estromessi dalla corsa Champions League.

Il Leicester invece ha perso in casa del Tottenham per 3-1: Rodgers ha preferito salvaguardare i suoi schierando solo 3/11 della formazione titolare contro la Roma.

QUANDO SI GIOCA ROMA-LEICESTER

La sfida di Conference League tra Roma e Leicester si giocherà giovedì 5 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE ROMA-LEICESTER IN TV E STREAMING

La partita si può seguire su DAZN. Per vederla servirà dunque collegarsi tramite smart tv all'app della piattaforma e su tutte le altre tipologie di televisori collegabili ad una console PlayStation o Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

L'alternativa è rappresentata da Sky Sport, che permette la visione dell'incontro agli abbonati tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport (numero 252) e Sky Sport 4K.

Infine in tv la gara tra Roma e Leicester sarà trasmessa in chiaro su Tv8, al numero 8 del digitale terrestre.

Essendo mandata in onda da DAZN, la partita sarà disponibile in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet o ancora su pc e notebook.

Anche Sky permette la visione in streaming tramite SkyGo, servizio messo a disposizione della piattaforma agli abbonati.

Anche sul sito ufficiale di Tv8 si potrà seguire l'incontro in streaming.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN e Sky non hanno ancora rivelato chi curerà la telecronaca dell'incontro per le rispettive piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LEICESTER

Mourinho con una formazione un po' stanca, ma senza Mkhitaryan: in porta Rui Patricio con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira e Zalewski in mediana e Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham.

Rodgers conferma in blocco la formazione vista contro i giallorossi: Schmeichel tra i pali, Pereira, Fofana, Evans e Castagne che ha recuperato anche per la sfida di Premier. Dewsbury-Hall con Tielemans in mediana e Albrighton, Maddison e Lookman alle spalle di Vardy.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Albrighton, Maddison, Lookman; Vardy. All. Rodgers