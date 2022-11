Roma si ferma per il derby della Capitale. Roma e Lazio, una di fronte all'altra, nella tredicesima giornata del campionato di Serie A.

La stracittadina all'ombra del Colosseo si presenta, come di consueto, carica di contenuti: da un lato i giallorossi guidati da José Mourinho che con il 3-1 di Verona hanno sopravanzato proprio i 'cugini' prendendosi il momentaneo quarto posto in classifica.

I biancocelesti di Sarri, invece, devono dimenticare al più presto lo scivolone interno contro la Salernitana. Le due squadre si presentano all'appuntamento separate dunque da un punto in graduatoria.

QUANDO SI GIOCA ROMA-LAZIO

Roma-Lazio si disputerà domenica 6 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO IN TV E STREAMING

Roma-Lazio verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come, Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

L'app di DAZN è disponibile anche per tablet e smartphone, mentre da browser basterà accedere con le proprie credenziali al sito ufficiale per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del derby di Roma tra Roma e Lazio verrà affidata a Edoardo Testoni e a Riccardo Montolivo.

Le emozioni del derby Roma-Lazio in diretta anche su GOAL grazie alla live testuale del match dell'Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

A centrocampo tocca ancora a Camara insieme a Cristante nella Roma. Zaniolo non è al meglio e potrebbe così toccare a Belotti affiancare Abraham in attacco. A sinistra ancora Zalewski, stante l'indisponibilità di Spinazzola.

Nella Lazio pesa l'assenza di Milinkovic-Savic, rimpiazzato da Vecino nel centrocampo che contempla anche Cataldi e Luis Alberto. In attacco ancora Felipe Anderson falso nove nel tridente con Pedro e Zaccagni.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Belotti, Abraham.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.