Roma-Juventus è il big-match della venticinquesima giornata: tutte le info su dove seguire la gara in diretta tv e streaming.

Il big-match della venticinquesima giornata di Serie A si gioca all'Olimpico dove la Roma, sconfitta nell'ultimo turno a Cremona e senza lo squalificato Mourinho, ospita la Juventus reduce dalla pesante vittoria ottenuta nel derby.

I bianconeri nel mese di febbraio hanno ripreso la loro marcia vincendo quattro partite su quattro in campionato e superando il turno in Europa League.

Attualmente la Juventus occupa il settimo posto con 35 punti ma, dopo il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, spera di riavere i 15 punti tolti dalla Corte d'Appello Federale per il noto caso plusvalenze che la catapulterebbero dritta al secondo posto.

Sono invece solo sette i punti conquistati nelle ultime quattro partite dalla Roma, che occupa il quinto posto con 44 punti a -1 dai cugini della Lazio. In questo campionato i giallorossi hanno già incassato sei sconfitte contro Udinese, Atalanta, Napoli (due volte), Lazio e Cremonese.

Nella gara d'andata il risultato è stato di 1-1 con l'iniziale vantaggio bianconero firmato su punizione da Dusan Vlahovic e il pareggio di Abraham, su assist del grande ex Paulo Dybala.

Nei 199 precedenti tra le due squadre troviamo 48 successi della Roma, 56 pareggi e 95 vittorie bianconere.

L'unica affermazione della Roma a Torino negli ultimi anni risale all'ultima giornata della stagione 2019/20 quando i giallorossi sconfissero per 1-3 la squadra allora allenata da Sarri e già campione d'Italia.

ORARIO ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus si giocherà domenica 5 marzo all'Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida tra Roma e Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, per vedere la sfida dell'Olimpico in tv bisognerà scaricare l'app della piattaforma su una smart tv abilitata al servizio o sui dispositivi mobili, sempre tramite l'app.

Roma-Juventus sarà ovviamente visibile anche in diretta streaming sempre tramite l'app disponibile su tutti i dispositivi mobili o ancora collegandosi col pc al sito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Roma-Juventus su DAZN sarà Pierluigi Pardo, col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Roma-Juventus sarà disponibile anche su GOAL. Basterà collegarsi al portale per seguire la diretta testuale del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'andamento della gara.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

Tanti i dubbi di formazione per Mourinho, che ritrova Smalling dopo il turno di squalifica. L'inglese guiderà la difesa giallorossa completata da Mancini e Ibanez. Sulla destra Zalewski è favorito rispetto a Karsdorp, a centrocampo dovrebbe tornare Matic accanto a Cristante. Spinazzola a sinistra. In attacco rientra Abraham, alle sue spalle Pellegrini a Dybala.

Allegri, fatta eccezione per Milik e Kaio Jorge, ha praticamente tutta la rosa a disposizione. Difesa brasiliana con Danilo, Bremer e Alex Sandro davanti all'ex Szczesny. De Sciglio o Cuadrado e Kostic sulle fasce, in mezzo al campo rientra Locatelli che ha scontato il turno di squalifica, insieme a Fagioli e Rabiot. Davanti ci sarà ancora Di Maria in appoggio a Vlahovic. Pogba e Chiesa partono dalla panchina.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.