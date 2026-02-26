Goal.com
Live
Lelio Donato

Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Domenica sera si gioca il big-match dell'Olimpico tra Roma e Juventus che potrebbe decidere la corsa Champions: tutte le info su dove vedere la partita in TV e diretta streaming.

Snodo forse cruciale nella corsa per la zona Champions quello in programma domenica sera tra Roma e Juventus.

I giallorossi, grazie alla vittoria per 3-0 nell'ultimo turno contro la Cremonese, hanno allungato a +4 sui bianconeri reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il Como.

La squadra dell'ex Spalletti inoltre in settimana ha speso importanti energie psico-fisiche nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

Di seguito tutte le info su Roma-Juventus, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Roma-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Roma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Roma-Juventus in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita dell'Olimpico di Roma, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Roma-Juventus: ora di inizio

Roma-Juventus si gioca domenica 1 marzo 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Juventus

Probabili formazioni Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

La Roma ha vinto due delle ultime tre di campionato, contro Cagliari e Cremonese. In mezzo il pareggio per 2-2 in casa del Napoli e contro le big ha spesso faticato ad ottenere risultati in questa stagione.

La Juventus, invece, non vince in Serie A da tre turni in cui ha raccolto solo un punto tra Lazio, Inter e Como. La rimonta sfiorata contro il Galatasaray in Champions potrebbe aver ridato certezze, togliendo allo stesso tempo preziose energie.

Partite tra le due squadre

Classifica

