Dove vedere Roma-Istanbul Basaksehir in tv e streaming

La Roma esordisce in Europa League contro i turchi dell'Istanbul Basaksehir: ecco dove vedere la partita in tv e diretta streaming.

L' della inizia dall'Olimpico e dalla sfida ai turchi dell', ex squadra di Cengiz Under che non sarà però della partita causa infortunio.

La Roma si è qualificata direttamente alla fase a gironi di Europa League dopo la rinuncia del , mentre l'Istanbul è stato retrocesso dopo la sconfitta nei preliminari di Champions contro l' .

Nella squadra turca ci sono tante vecchie conoscenze del calcio italiano come l'ex Elia, Robinho, Inler e Skrtel che ha lasciato l' per motivi personali a poche settimane dalla firma del contratto.

Per la Roma può essere già una sfida decisiva in ottica qualificazione nel Gruppo J, che comprende anche i tedeschi del Monchengladbach e gli austriaci del Wolfsberger.

QUANDO SI GIOCA ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR

Roma-Istanbul Basaksehir si disputerà giovedì 19 settembre alle ore 21 allo Stadio Olimpico. In contemporanea anche l'altra partita del girone tra Monchengladbach e Wolfsberger.

DOVE VEDERE ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR IN TV E STREAMING

L'Europa League è un esclusiva Sky, che trasmetterà Roma-Istanbul sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). La diretta della partita sarà inoltre disponibile anche in chiaro su TV8, visibile sia sul digitale (canale 8) che sul satellite (canale 121). Per quanto riguarda la diretta , gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la partita su Sky Go (scaricando l'app per pc, tablet o smartphone) ma sarà possibile seguirla in streaming gratuitamente sul sito di TV8.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR

Un po' di turnover per Fonseca, a cominciare dalla porta dove Mirante dovrebbe prendere il posto di Pau Lopez. In difesa dovrebbero cambiare gli esterni, con Santon e Spinazzola titolari, mentre a centrocampo ci sarà presumibilmente Diawara con Cristante. Sulla trequarti possibile spazio per Pastore con Florenzi avanzato e Zaniolo alle spalle di Dzeko.

Okan (ex , oggi allenatore dell'Istanbul) dovrebbe optare per un 4-1-4-1 con Demba Ba unico punto di riferimento centrale i due esterni che saranno Robinho e Visca. In mezzo Arda Turan sarà il collante tra centrocampo e attacco, mentre in difesa sarà sicuro titolare Skrtel. Panchina iniziale per Elia e Inler.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Florenzi; Dzeko.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): Gunok; Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy; Mehmet Topal; Visca, Aleksic, Arda Turan, Robinho; Demba Ba.