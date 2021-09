Esordio nella nuova Conference League per la Roma di Mourinho, che ospita il CSKA Sofia: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo il due su due dei preliminari contro il Trabzonspor, la Roma prosegue il proprio percorso nella neonata Conference League affrontando il CSKA Sofia, formazione bulgara, nel primo impegno della fase a gironi.

Ironia della sorte, Roma e CSKA Sofia si sono affrontate anche nella scorsa stagione, ma nei gironi di Europa League. La gara d'andata, disputata allo stadio Olimpico, è terminata sul punteggio di 0-0, mentre quella di ritorno in Bulgaria ha visto i padroni di casa imporsi per 3-1.

Roma e CSKA Sofia fanno parte di un girone che comprende anche gli ucraini dello Zorya e i norvegesi del Bodo/Glimt: proprio questi saranno i prossimi due avversari dei giallorossi di José Mourinho, sempre in trasferta.

QUANDO SI GIOCA ROMA-CSKA SOFIA

Roma-CSKA Sofia, gara inaugurale dei gironi della nuova Conference League, si giocherà nella serata di giovedì 16 settembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 21.

DOVE VEDERE ROMA-CSKA SOFIA IN TV E STREAMING

Roma-CSKA Sofia, partita inaugurale dei gironi di Conference League, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN e si potrà vedere o scaricando l'app della piattaforma su una smart tv, oppure, sui normali televisori, con una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o ancora collegando dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Anche Sky, che ha acquisito i diritti della Conference League, trasmetterà in diretta Roma-CSKA Sofia: in questo caso, i canali di riferimento per vedere la partita sono Sky Sport Arena e il numero 253 del satellite.

Per quanto riguarda la diretta streaming, infine, Roma-CSKA sarà visibile sia su DAZN, o accedendo al sito della piattaforma o scaricando l'app su pc, smartphone e tablet, che su SkyGo, il servizio che Sky mette a disposizione dei propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CSKA SOFIA

Da capire se Mourinho vorrà operare un po' di turnover dopo l'impegno di domenica contro il Sassuolo. In attacco dovrebbe toccare a Borja Mayoral al posto di Abraham, sulla trequarti possibile chance per Carles Perez ed El Shaarawy. In difesa può esserci Smalling.

Il CSKA non ha lo squalificato Caicedo, espulso nella gara di ritorno del preliminare contro il Viktoria Plzen: al suo posto potrebbe esserci Ahmedov assieme a Yomov e Wildschut. In difesa Turitsov, Lam, Mattheij e Mazikou, a centrocampo Carey, Youga e Geferson.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut.