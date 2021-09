Prima gara dei gironi di Conference League per la Roma di Mourinho: limitato turnover in vista del campionato.

Tre vittorie su tre in campionato e gruppi di Conference League raggiunti. Ora la Roma di Mourinho, lanciatissima in quest'estate, sfida il CSKA Sofia per la prima gara dei gironi nella nuova competizione continentale. Gare già ogni tre giorni, ma tanta voglia di stupire.

La Roma è reduce dalla vittoria di misura ottenuta contro il Sassuolo, che l'ha portata in vetta alla classifica di Serie A con Napoli e Milan: in vista del prossimo match di campionato contro il Verona, domenica 19 settembre, un po' di turnover per Mourinho.

Shomurodov al posto di Abraham in avanti, con Carles Perez, Pellegrini ed El Shaarawy sulla trequarti. Rui Patricio in porta, difeso da Karsdorp, Mancini (o Ibanez), Smalling e Calafiori, mentre Veretout e Diawara partiranno dal 1' in mediana, facendo rifiatare Cristante.

Il CSKA non ha lo squalificato Caicedo, dunque dentro Ahmedov con a Yomov e Wildschut: 4-3-3 per il club di Sofia. In difesa Turitsov, Lam, Mattheij e Mazikou, a centrocampo Carey, Muhar e Bai. Tra i pali ci sarà spazio per Busatto.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Muhar, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut.