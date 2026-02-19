Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La lotta per la conquista delle prime quattro posizioni, valide per l’accesso alla prossima Champions League, continua a essere uno dei temi principali di questo campionato.

Se, infatti, in ottica Scudetto l’Inter ha già accumulato un buon vantaggio sulle inseguitrici, la corsa agli altri tre posti resta apertissima.

La Roma, dopo il pareggio al Maradona contro il Napoli, affronterà ora la Cremonese di Davide Nicola, squadra tornata prepotentemente in piena lotta per la salvezza dopo un avvio di stagione super.

Di seguito tutte le info su Roma-Cremonese, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Roma-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Roma-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Roma-Cremonese in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita dell'Olimpico di Roma, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Roma-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Roma-Cremonese si gioca domenica 22 febbraio 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Cremonese Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini Probabile formazione Panchina Allenatore D. Nicola

Notizie sulla Roma

La buona notizia per la Roma è che gli esami hanno confermato che per Wesley si trattava soltanto di una forte contusione: Gasperini, tuttavia, potrebbe affidarsi a Tsimikas. Hermoso e Koné verso la convocazione, dovrebbero partire dalla panchina, al pari di Dybala.

Notizie sulla Cremonese

Nicola potrebbe tornare a schierare Bonazzoli accanto a Vardy, con Djuric che in questo caso partirebbe dalla panchina. In mezzo al campo si rinnova il ballottaggio tra Payero e Grassi, mentre sulla destra Zerbin resta avanti su Barbieri.

Probabili formazioni Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Forma

La Roma ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, contro il Cagliari nell’ultima gara casalinga. Per i giallorossi sarà fondamentale conquistare i tre punti per arrivare allo scontro diretto contro la Juventus nelle migliori condizioni.

La Cremonese, invece, sembra non riuscire a uscire da un periodo di profonda crisi: l’ultimo successo risale addirittura al 7 dicembre. Da allora sono arrivati quattro pareggi e sette sconfitte, risultati che hanno permesso alle inseguitrici di accorciare in classifica nella corsa alla salvezza.

Partite tra le due squadre

Classifica