Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Reduce dalla sconfitta in casa dell'Udinese, la Roma prepara la missione riscatto e ospita all'Olimpico nell'ultimo posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A un Cagliari che, al contrario, è in grandissima forma.

Roma a caccia di una vittoria per rimanere attaccata al treno di testa e, soprattutto, ai quattro posti che portano in Champions League; il Cagliari ha vinto le ultime tre e si trova in una posizione comoda di classifica, ben lontano dalla zona retrocessione.

Di seguito tutte le informazioni su Roma-Cagliari: quando si gioca, dove vederla in diretta tv e streaming e le formazioni.

Come guardare Roma-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

Roma-Cagliari è una coesclusiva DAZN-Sky. Su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, un TIMVISION Box o ancora una console PlayStation e XBox. Per quanto riguarda Sky, il match sarà visibile sui canali Sky Sportt Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Si potrà inoltre vedere Roma-Cagliari in streaming su SkyGo e su NOW.

Come guardare ovunque con una VPN

Roma-Cagliari: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Roma-Cagliari si gioca all'Olimpico nella serata di lunedì 9 febbraio 2026: calcio d'inizio in programma alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Cagliari Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane

Gasperini dovrebbe mandare in campo quasi la stessa formazione di Udine: dubbio a centrocampo dove El Aynaoui è in leggero vantaggio su Pisilli. Panchina per il nuovo acquisto Zaragoza. Problemi per Hermoso, ko Vaz.

Nel Cagliari sogna subito la titolarità Dossena, sostituto di Luperto che è stato ceduto alla Cremonese, ma Rodriguez è in vantaggio. Gaetano ancora mezzala, intoccabili Esposito e Kilicsoy in avanti.

Probabili formazioni Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

Forma

Il ko contro l'Udinese ha interrotto il buon momento della Roma, che aveva conquistato due vittorie e altrettanti pareggi nelle precedenti quattro uscite tra tutte le competizioni. Sta benissimo il Cagliari, che ha battuto in serie Juventus, Fiorentina e Verona allontanandosi in maniera pesante dalle ultime posizioni.

Partite tra le due squadre

Classifica