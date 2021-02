Dove vedere Roma-Braga in tv e streaming

La Roma ospita il Braga nel ritorno dei sedicesimi di Europa League: le formazioni e come seguire la gara in tv e streaming.

La Roma, forte dello 0-2 maturato all'andata giovedì scorso, ospita il Braga in una gara valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Ai giallorossi, quindi, servirà una vittoria, un pareggio o una sconfitta con meno di due goal di scarto per accedere al turno successivo.

All'andata a decidere la partita sono stati i goal di Dzeko nel primo tempo e Borja Mayoral nel finale.

Quello contro il Braga è un incrocio decisamente speciale per Paulo Fonseca, oggi tecnico della Roma ma di nazionalità portoghese e che proprio sulla panchina di questo club ha vissuto una delle migliori stagioni in carriera.

QUANDO SI GIOCA ROMA-BRAGA

Roma-Braga si giocherà giovedì 25 febbraio 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Come è ormai consuetudine, la sfida di disputerà a porte chiuse causa pandemia. Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE ROMA-BRAGA IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà protagoniste Roma e Braga non verrà trasmessa in chiaro, ma sarà disponibile solo per gli abbonati a Sky sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253 del satellite).

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming come di consueto attraverso Sky Go: in questo caso basterà collegarsi al sito della piattaforma attraverso pc e notebook, o scaricare l’apposita app per dispositivi iOS ed Android per seguire l’evento attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Un’ulteriore alternativa è inoltre rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BRAGA

Fonseca deve valutare le condizioni di Cristante, Smalling e Kumbulla: c'è fiducia nel recupero almeno del primo, in una difesa completata da Mancini e Spinazzola, nuovamente arretrato come contro il Benevento. Impossibile l'utilizzo di Fazio e Juan Jesus, che non sono stati inseriti in lista UEFA. Bruno Peres tornerà a destra per fare rifiatare Karsdorp, con El Shaarawy esterno sinistro, a centrocampo riecco Diawara. Dzeko titolare in attacco, dietro di lui Pedro e Carles Perez.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Braga dovrebbe confermare la stessa formazione vista all'andata col tridente formato da Ricardo Horta, Sporar e Galeno in attacco. Al Musrati e Gaitan mezzali, Fransergio in regia.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Bruno Peres, Veretout, Diawara, El Shaarawy; Carles Perez, Pedro; Dzeko.