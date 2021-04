Dove vedere Roma-Ajax in tv e streaming

La Roma si gioca l'accesso alla semifinale di Europa League contro l'Ajax: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

Un successo in rimonta che non può che infondere fiducia a tutto l'ambiente: la Roma ha fatto il suo nell'andata dei quarti di Europa League, andando a vincere sul campo dell'Ajax dopo aver rischiato seriamente di capitolare.

Al vantaggio olandese di Klaassen hanno risposto Lorenzo Pellegrini (complice un intervento maldestro del portiere) e Ibañez, autore di un gran goal con un sinistro potentissimo a pochi minuti dal triplice fischio. Pau Lopez ha parato un rigore a Tadic sul risultato di 1-0.

Un 1-2 che lascia ottimisti i tifosi giallorossi in vista del ritorno dell'Olimpico, dove la 'Lupa' non ha mai perso in questa edizione di Europa League: l'unico ko è arrivato a Sofia contro il CSKA, match peraltro ininfluente della fase a gironi.

Alla Roma basterà un pareggio per festeggiare l'accesso alla semifinale, dove incontrerebbe una tra Granada e Manchester United; potrebbe addirittura bastare anche una sconfitta, a patto che il risultato sia di 0-1.

Insomma, i ragazzi di Fonseca hanno i favori del pronostico in una competizione in cui, quest'anno, hanno offerto il meglio: a differenza di quanto accaduto in Coppa Italia e in campionato.

QUANDO SI GIOCA ROMA-AJAX

Roma-Ajax si giocherà giovedì 15 aprile 2021 allo Stadio Olimpico di Roma, senza la presenza delle tifoserie in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE ROMA-AJAX IN TV E STREAMING

La sfida tra Roma e Ajax sarà visibile in diretta tv su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

La diretta streaming sarà disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, servizio fruibile attraverso l'applicazione dedicata scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è NOW, piattaforma utile per assistere alla programmazione Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta per avviare la visione dell'evento.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-AJAX

Fonseca senza lo squalificato Bruno Peres: sulla destra si rivede Karsdorp, altra chance per Calafiori a sinistra in sostituzione dell'infortunato Spinazzola. Pellegrini e Pedro (insidiato da Carles Perez) alle spalle della punta Dzeko, favorito su Borja Mayoral.

Ten Hag potrebbe confermare l'undici dell'andata ad eccezione dello squalificato Rensch: a destra spazio per Klaiber. Antony e Neres esterni d'attacco a supporto di Tadic, schierato in posizione centrale.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.