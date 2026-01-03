Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
LaLiga
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
team-logoAtletico Madrid
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid, match della Liga 2025/2026: canale tv e diretta streaming.

Pubblicità

La Real Sociedad ospita l'Atletico Madrid per la diciottesima giornata della stagione 2025-2026 della Liga.

I Txuri-Urdin arrivano all'appuntamento dopo aver pareggiato 1-1 contro la Real Sociedad nella 17ª giornata, con un gol di Takefusa Kubo. La squadra allenata da Pellegrino Matarazzo è sedicesima in classifica con 17 punti, solo due sopra la zona retrocessione.

Da parte loro, i Colchoneros hanno battuto il Girona per 3-0 nella loro ultima partita di campionato, con gol di Koke, Conor Callagher e Antoine Griezmann. La squadra allenata da Diego Simeone è terza in classifica con 37 punti, nove dietro al Barcellona.

GOAL ti offre tutto ciò che devi sapere su come vedere la partita, compreso il canale TV, i dettagli della trasmissione e altro ancora.

Dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid: canale tv e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

LaLiga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Real Sociedad-Atletico Madrid sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

Il match della Liga, in diretta streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Ora di inizio di Real Sociedad-Atletico de Madrid

crest
LaLiga - LaLiga
Reale Arena

La partita si disputerà domenica 4 gennaio alle 21:00 allo stadio Anoeta.

Notizie sulle squadre e sui giocatori

Probabili formazioni Real Sociedad - Atletico Madrid

Real SociedadHome team crest

4-1-4-1

Formazione

4-4-2

Home team crestATM
1
A. Remiro
17
S. Gomez
31
J. Martin
2
J. Aramburu
16
D. Caleta-Car
11
G. Guedes
14
T. Kubo
18
C. Soler
23
B. Mendez
8
B. Turrientes
10
M. Oyarzabal
13
J. Oblak
17
D. Hancko
18
M. Pubill
14
M. Llorente
24
R. Le Normand
8
P. Barrios
20
G. Simeone
10
A. Baena
6
Koke
19
J. Alvarez
9
A. Soerloth

4-4-2

ATMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Matarazzo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Real Sociedad

I Txuri-Urdin hanno scelto Pellegrino "Rino" Matarazzo come nuovo allenatore dopo l'addio di Sergio Francisco. L'americano si è presentato in un'intervista all'interno del club stesso.

"Sono cresciuto guardando la Serie A su un piccolo televisore. Era l'epoca in cui Maradona giocava per il Napoli. E naturalmente, questo è il motivo per cui dopo gli studi universitari mi sono trasferito in Europa, per il calcio, per questa passione. Questo è una parte importante di ciò che sono e il motivo per cui sono qui oggi", ha dichiarato.

Notizie sull'Atletico Madrid

Negli ultimi giorni e settimane si era parlato di un presunto interesse del Barcellona per Julián Álvarez, motivo per cui Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, ha messo fine alle speculazioni in un'intervista a Marca.

"Julián è un giocatore che ha un contratto a lungo termine con l'Atlético Madrid e credo davvero che sia nell'interesse di entrambe le parti che continui, sia del club che suo.

Non abbiamo avuto alcuna conversazione, né formale né informale, né con il Barcellona né con nessun altro club, perché vogliamo che rimanga con noi, perché è un giocatore fantastico", ha spiegato.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID: RASPADORI GIOCA TITOLARE O VA IN PANCHINA?

REAL SOCIEDAD (3-4-2-1): Remiro; Elustondo, Martín, Zubeldia; Aramburu, Soler, Gorrotxategi, Sergio Gómez; Kubo, Guedes; Oyarzabal. All. Matarazzo.

ATLETICO MADRID (4- 4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Julián Álvarez, Sorloth. All. Simeone.

Come arrivano alla partita

RSO
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ATM
-Forma

Goal segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Storia degli scontri diretti

RSO

Ultime 5 partite

ATM

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

2

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0