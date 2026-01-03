Dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Real Sociedad ospita l'Atletico Madrid per la diciottesima giornata della stagione 2025-2026 della Liga.

I Txuri-Urdin arrivano all'appuntamento dopo aver pareggiato 1-1 contro la Real Sociedad nella 17ª giornata, con un gol di Takefusa Kubo. La squadra allenata da Pellegrino Matarazzo è sedicesima in classifica con 17 punti, solo due sopra la zona retrocessione.

Da parte loro, i Colchoneros hanno battuto il Girona per 3-0 nella loro ultima partita di campionato, con gol di Koke, Conor Callagher e Antoine Griezmann. La squadra allenata da Diego Simeone è terza in classifica con 37 punti, nove dietro al Barcellona.

Dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid: canale tv e diretta streaming

Real Sociedad-Atletico Madrid sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

Il match della Liga, in diretta streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Ora di inizio di Real Sociedad-Atletico de Madrid

LaLiga - LaLiga Reale Arena

La partita si disputerà domenica 4 gennaio alle 21:00 allo stadio Anoeta.

Notizie sulle squadre e sui giocatori

Notizie sulla Real Sociedad

I Txuri-Urdin hanno scelto Pellegrino "Rino" Matarazzo come nuovo allenatore dopo l'addio di Sergio Francisco. L'americano si è presentato in un'intervista all'interno del club stesso.

"Sono cresciuto guardando la Serie A su un piccolo televisore. Era l'epoca in cui Maradona giocava per il Napoli. E naturalmente, questo è il motivo per cui dopo gli studi universitari mi sono trasferito in Europa, per il calcio, per questa passione. Questo è una parte importante di ciò che sono e il motivo per cui sono qui oggi", ha dichiarato.

Notizie sull'Atletico Madrid

Negli ultimi giorni e settimane si era parlato di un presunto interesse del Barcellona per Julián Álvarez, motivo per cui Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, ha messo fine alle speculazioni in un'intervista a Marca.

"Julián è un giocatore che ha un contratto a lungo termine con l'Atlético Madrid e credo davvero che sia nell'interesse di entrambe le parti che continui, sia del club che suo.

Non abbiamo avuto alcuna conversazione, né formale né informale, né con il Barcellona né con nessun altro club, perché vogliamo che rimanga con noi, perché è un giocatore fantastico", ha spiegato.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID: RASPADORI GIOCA TITOLARE O VA IN PANCHINA?

REAL SOCIEDAD (3-4-2-1): Remiro; Elustondo, Martín, Zubeldia; Aramburu, Soler, Gorrotxategi, Sergio Gómez; Kubo, Guedes; Oyarzabal. All. Matarazzo.

ATLETICO MADRID (4- 4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Julián Álvarez, Sorloth. All. Simeone.

