Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Champions League
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoManchester City
Guarda LIVE su NOWGuarda in streaming su NordVPN
Michael Di Chiaro

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come vedere la partita di Champions League tra Real Madrid e Manchester City: calcio d'inizio, diretta tv, streaming e le ultime sulle formazioni.

Pubblicità

Serata di gala al Bernabeu: nella sesta giornata della League Phase di Champions si affrontano Real Madrid e Manchester City. I Blancos, reduci da rocambolesco 4-3 in casa dell'Olympiacoso nell'ultimo turno, sono attualmente quinti e di conseguenza in piena corsa per un posto agli ottavi. Ha rallentato, invece, il City di Guardiola: la sconfitta interna contro il Bayer Leverkusen ha fatto scivolare i Citizens al nono posto, ovvero appena fuori dal top 8 che varrebbe il pass per gli ottavi.

Come guardare Real Madrid-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Real Madrid-Manchester City si può vedere in diretta e chiaro su TV8, ma anche in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League.

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Per guardare Real Madrid-Manchester City live i canali di riferimento saranno Sky Sport Max e Sky Sport 253.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Real Madrid-Manchester City con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Real Madrid-Manchester City: ora di inizio

crest
Champions League - Champions League
Estadio Bernabeu

Real Madrid-Manchester City, valida per il sesto turno di Champions League, si gioca al Santiago Bernabeu di Madrid mercoledì 10 dicembre alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Real Madrid - Manchester City

Real MadridHome team crest

4-4-2

Formazione

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
T. Courtois
22
A. Ruediger
8
F. Valverde
17
R. Asencio
18
A. Carreras
14
A. Tchouameni
5
J. Bellingham
15
A. Guler
21
B. Diaz
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
25
G. Donnarumma
3
R. Dias
27
M. Nunes
33
N. O'Reilly
24
J. Gvardiol
47
P. Foden
20
B. Silva
4
T. Reijnders
11
J. Doku
14
N. Gonzalez
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • X. Alonso

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Real Madrid

Momento delicato per il Real, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Celta Vigo e alle prese con un'emergenza che vede attualmente ai box Alexander-Arnold, Alaba, Carvajal e Huijsen. Xabi Alonso dovrebbe si affida a Mbappé, supportato dal trio Rodrygo-Bellingham-Vinicius. In mediana spazio a Tchouameni e Ceballos, mentre la difesa sarà come da copione in linea a quattro a protezione di Courtois: Valverde e Garcia saranno i terzini, Rudiger e Asencio i centrali.

Notizie sul Manchester City

Guardiola senza Stones e Kovacic, oltre al dubbio Rodri. Haaland guida l'attacco inglese, affiancato da Cherki e Doku a completare il tridente. A centrocampo Nico Gonzalez da play con Bernardo Silva e Foden mezzali. In difesa Dias e Gvardiol al centro del pacchetto con Nunes e O'Reilly sulle corsie esterne. In porta gioca Donnarumma.

Forma

RMA
-Forma

Goal segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
12/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Il percorso del Real Madrid in Champions conta sin qui 4 vittorie e una sconfitta, patita alla quarta giornata ad Anfield contro il Liverpool. Nelle restanti uscite, la squadra di Xabi Alonso ha battuto Marsiglia (2-1), Kairat (0-5), Juventus (1-0) e Olympiacos (3-4).

Il City, in questa edizione della Champions, ha vinto sin qui tre partite: la squadra di Guardiola ha debuttato battendo 2-0 il Napoli, prima del pareggio per 2-2 col Monaco e della vittoria esterna, per 0-2, sul campo del Villarreal. La sconfitta col Bayer Leverkusen nell'ultimo turno è stata preceduta dalla netta affermazione per 4-1 contro il Borussia Dortmund. 

Partite tra le due squadre

RMA

Ultime 5 partite

MCI

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

9

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Quello tra Real Madrid e Manchester City sarà il confronto numero 15 in gare ufficiali, tutte in Champions League, tra le due squadre. Lo score, ad oggi, recita: 6 vittorie per il Real Madrid, 4 per il City e 4 pareggi.

Classifica

Il Real Madrid è attualmente quinto nella League Phase della Champions con 12 punti, frutto di 4 vittorie e una sola sconfitta nelle prime cinque uscite. Il City, attualmente nono, insegue a quota 10: per gli inglesi, oltre al ko col Leverkusen, tre vittorie e un pareggio.

Pubblicità
0