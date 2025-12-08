Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serata di gala al Bernabeu: nella sesta giornata della League Phase di Champions si affrontano Real Madrid e Manchester City. I Blancos, reduci da rocambolesco 4-3 in casa dell'Olympiacoso nell'ultimo turno, sono attualmente quinti e di conseguenza in piena corsa per un posto agli ottavi. Ha rallentato, invece, il City di Guardiola: la sconfitta interna contro il Bayer Leverkusen ha fatto scivolare i Citizens al nono posto, ovvero appena fuori dal top 8 che varrebbe il pass per gli ottavi.

Come guardare Real Madrid-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

Real Madrid-Manchester City si può vedere in diretta e chiaro su TV8, ma anche in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League.

Per guardare Real Madrid-Manchester City live i canali di riferimento saranno Sky Sport Max e Sky Sport 253.

Come guardare ovunque con una VPN

Real Madrid-Manchester City: ora di inizio

Champions League - Champions League Estadio Bernabeu

Real Madrid-Manchester City, valida per il sesto turno di Champions League, si gioca al Santiago Bernabeu di Madrid mercoledì 10 dicembre alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Real Madrid

Momento delicato per il Real, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Celta Vigo e alle prese con un'emergenza che vede attualmente ai box Alexander-Arnold, Alaba, Carvajal e Huijsen. Xabi Alonso dovrebbe si affida a Mbappé, supportato dal trio Rodrygo-Bellingham-Vinicius. In mediana spazio a Tchouameni e Ceballos, mentre la difesa sarà come da copione in linea a quattro a protezione di Courtois: Valverde e Garcia saranno i terzini, Rudiger e Asencio i centrali.

Notizie sul Manchester City

Guardiola senza Stones e Kovacic, oltre al dubbio Rodri. Haaland guida l'attacco inglese, affiancato da Cherki e Doku a completare il tridente. A centrocampo Nico Gonzalez da play con Bernardo Silva e Foden mezzali. In difesa Dias e Gvardiol al centro del pacchetto con Nunes e O'Reilly sulle corsie esterne. In porta gioca Donnarumma.

Forma

Il percorso del Real Madrid in Champions conta sin qui 4 vittorie e una sconfitta, patita alla quarta giornata ad Anfield contro il Liverpool. Nelle restanti uscite, la squadra di Xabi Alonso ha battuto Marsiglia (2-1), Kairat (0-5), Juventus (1-0) e Olympiacos (3-4).

Il City, in questa edizione della Champions, ha vinto sin qui tre partite: la squadra di Guardiola ha debuttato battendo 2-0 il Napoli, prima del pareggio per 2-2 col Monaco e della vittoria esterna, per 0-2, sul campo del Villarreal. La sconfitta col Bayer Leverkusen nell'ultimo turno è stata preceduta dalla netta affermazione per 4-1 contro il Borussia Dortmund.

Partite tra le due squadre

Quello tra Real Madrid e Manchester City sarà il confronto numero 15 in gare ufficiali, tutte in Champions League, tra le due squadre. Lo score, ad oggi, recita: 6 vittorie per il Real Madrid, 4 per il City e 4 pareggi.

Classifica

Il Real Madrid è attualmente quinto nella League Phase della Champions con 12 punti, frutto di 4 vittorie e una sola sconfitta nelle prime cinque uscite. Il City, attualmente nono, insegue a quota 10: per gli inglesi, oltre al ko col Leverkusen, tre vittorie e un pareggio.