Dove vedere Real Madrid-Leganes in tv e streaming

Il Real Madrid ospita il Leganes nell'andata degli ottavi di finale di Copa del Rey: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Real Madrid di Santiago Solari ospita il Leganes di Mauricio Pellegrino nella gara di andata degli ottavi di finale di Copa del Rey. I Blancos, reduci dal ko nella Liga contro la Real Sociedad, hanno eliminato il Melilla ai sedicesimi, mentre gli ospiti, semifinalisti della passata edizione del torneo, hanno avuto la meglio del Rayo Vallecano.

Guarda Real Madrid-Leganes in diretta streaming gratis su DAZN

Marco Asensio è il miglior marcatore delle merengues nel torneo con 3 goal in 2 gare, El Nesyri è invece il giocatore più prolifico del Leganes in Copa del Rey con 2 reti realizzate.

REAL MADRID-LEGANES DIRETTA TV E STREAMING

La partita Real Madrid-Leganes sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

REAL MADRID-LEGANES DATA E ORA

Real Madrid-Leganes si giocherà mercoledì 9 gennaio 2019 alle ore 21.30 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid.