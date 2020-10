Dove vedere Real Madrid-Inter in tv e streaming

Big match del gruppo B nel terzo turno di Champions League tra Real Madrid e Inter: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Non la miglior partenza in per l' di Antonio Conte, che ha pareggiato le prime due sfide del girone contro Moenchengladbach e Donetsk: i nerazzurri sono chiamati ora al test più impegnativo sul campo del .

Partenza ancora peggiore per i Blancos di Zidane, che hanno iniziato il proprio cammino europeo con la rocambolesca sconfitta contro gli ucraini, per poi salvarsi in rimonta sul 2-2 contro Thuram e compagni.

Attualmente è proprio lo Shakhtar a comandare la classifica del gruppo a quota 4 punti, mentre i nerazzurri sono a 2 con il Borussia Moenchengladbach per un girone che si prospetta più equilibrato del previsto.

Una sfida già fondamentale per l'Inter, che cerca il primo successo e che non può perdere ulteriore terreno: negli 11 precedenti il bilancio è a favore della squadra spagnola, che ha trionfato in 6 occasioni contro le 4 nerazzurre.

Sono passati ben 22 anni dall'ultima volta che le due formazioni si sono affrontate in Champions League: era la fase a gironi della competizione 1998/99 e in quell'occasione i padroni di casa passarono a San Siro 3-1 con la rete di Zamorano e con la doppietta di Roberto Baggio nel finale.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-INTER

Real Madrid-Inter si giocherà martedì 3 novembre 2020 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.

DOVE VEDERE REAL MADRID-INTER IN TV E STREAMING

Real Madrid-Inter sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La super sfida del Bernabeu sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5.

La partita sarà disponibile inoltre in diretta tramite pc, smartphone e tablet con la piattaforma Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Streaming completamente gratuito, invece, su Mediaset Play.