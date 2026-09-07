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Simone Giromini

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Dove vedere Real Madrid-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Real Madrid e Inter: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 1
Estadio Bernabeu

La partita è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovate i link per accedere ai servizi di streaming e seguire il match in diretta.

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Real Madrid-Inter: martedì 8 settembre ore 21

Al Santiago Bernabeu di Madrid il Real ospita l'Inter in una delle sfide più affascinanti per aprire la Champions League 2026/27.

L'ex José Mourinho guida il Real Madrid in un momento non privo di tensioni. I Blancos hanno perso l'ultima gara di Liga contro il Real Betis per 1-0, un risultato che ha interrotto una striscia positiva. Prima di quella sconfitta, la squadra aveva collezionato tre vittorie nelle prime tre giornate di Liga: un netto 4-0 al Malaga, un convincente 4-1 alla Real Sociedad e un 2-1 all'ultimo respiro contro l'Espanyol. Kylian Mbappé e Jude Bellingham rappresentano la principale minaccia offensiva, supportati da Vinicius Junior, che ha rinnovato il suo contratto con il club spagnolo rifiutando le avances estive dell'Arsenal.

L'Inter di Cristian Chivu arriva a Madrid con una fiducia notevole. I nerazzurri hanno vinto le prime tre partite di campionato, culminate con la spettacolare rimonta per 3-2 contro il Napoli, con Lautaro Martínez autore di una doppietta e del gol vittoria nei minuti di recupero. Il tecnico rumeno ha saputo costruire una squadra solida e capace di reagire anche nelle situazioni più difficili.

Lautaro Martínez si presenta a questa sfida europea in grande forma, dopo aver superato Stefano Nyers in terza posizione tra i migliori marcatori nella storia dell'Inter proprio nell'ultimo turno di Serie A. Anche Pio Esposito, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2032, è pronto a recitare un ruolo da protagonista in attacco.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Real Madrid - Inter

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
1T. Courtois17M. Cucurella16I. Konate24D. Dumfries4D. Huijsen7Vinicius Junior5J. Bellingham8F. Valverde25Y. Diomande21B. Diaz10K. Mbappe1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck23N. Barella32F. Dimarco8P. Sucic7P. Zielinski17A. Diouf10L. Martinez94F. Esposito
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • J. Mourinho
  • C. Chivu

Mourinho dovrebbe schierare Courtois in porta, con una difesa composta da Cucurella, Konaté, Dumfries e Huijsen, e un attacco guidato da Mbappé affiancato da Vinicius Junior e Brahim Díaz.

Nell'Inter sono da monitorare le condizioni di Dimarco. Se a disposizione Chivu dovrebbe confermare gran parte dell'XI che ha ribaltato il Napoli con Josep Martínez tra i pali e Bastoni, Akanji, Bisseck in difesa. A centrocampo gli unici dubbi su Dimarco appunto e Calhanoglu che dovrebbe prendere il posto di Sucic, con Barella e Zielinski mezz'ali e Diouf a destra. In attacco pronta la conferma del tandem composto da Lautaro Martínez e Pio Esposito. Aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Stato di forma

RMA

RMA - Forma

S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
S1-0
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
INT

INT - Forma

JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro partite ufficiali, con l'ultima uscita conclusasi con una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis in Liga. In precedenza, i Blancos avevano battuto il Malaga 4-0, la Real Sociedad 4-1 e l'Espanyol 2-1.

L'Inter arriva al Bernabeu con tre vittorie consecutive nelle prime tre partite di campionato. I nerazzurri hanno battuto il Napoli 3-2 nell'ultima giornata di Serie A, dopo aver vinto anche contro Cagliari (1-0) e Monza (4-1).

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioInter
5
0
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FIN
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Amichevoli dei club
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
11Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre in Champions League risale al 7 dicembre 2021, quando il Real Madrid si impose per 2-0 sul campo dell'Inter. Considerando le ultime cinque sfide ufficiali tra i due club, il Real Madrid ha vinto quattro volte contro una sola vittoria dell'Inter, con i Blancos che hanno segnato complessivamente 11 gol e i nerazzurri 2.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale




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