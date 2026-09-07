Dove vedere Real Madrid-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 1 8 set 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Real Madrid-Inter: martedì 8 settembre ore 21

Al Santiago Bernabeu di Madrid il Real ospita l'Inter in una delle sfide più affascinanti per aprire la Champions League 2026/27.

L'ex José Mourinho guida il Real Madrid in un momento non privo di tensioni. I Blancos hanno perso l'ultima gara di Liga contro il Real Betis per 1-0, un risultato che ha interrotto una striscia positiva. Prima di quella sconfitta, la squadra aveva collezionato tre vittorie nelle prime tre giornate di Liga: un netto 4-0 al Malaga, un convincente 4-1 alla Real Sociedad e un 2-1 all'ultimo respiro contro l'Espanyol. Kylian Mbappé e Jude Bellingham rappresentano la principale minaccia offensiva, supportati da Vinicius Junior, che ha rinnovato il suo contratto con il club spagnolo rifiutando le avances estive dell'Arsenal.

L'Inter di Cristian Chivu arriva a Madrid con una fiducia notevole. I nerazzurri hanno vinto le prime tre partite di campionato, culminate con la spettacolare rimonta per 3-2 contro il Napoli, con Lautaro Martínez autore di una doppietta e del gol vittoria nei minuti di recupero. Il tecnico rumeno ha saputo costruire una squadra solida e capace di reagire anche nelle situazioni più difficili.

Lautaro Martínez si presenta a questa sfida europea in grande forma, dopo aver superato Stefano Nyers in terza posizione tra i migliori marcatori nella storia dell'Inter proprio nell'ultimo turno di Serie A. Anche Pio Esposito, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2032, è pronto a recitare un ruolo da protagonista in attacco.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Mourinho dovrebbe schierare Courtois in porta, con una difesa composta da Cucurella, Konaté, Dumfries e Huijsen, e un attacco guidato da Mbappé affiancato da Vinicius Junior e Brahim Díaz.

Nell'Inter sono da monitorare le condizioni di Dimarco. Se a disposizione Chivu dovrebbe confermare gran parte dell'XI che ha ribaltato il Napoli con Josep Martínez tra i pali e Bastoni, Akanji, Bisseck in difesa. A centrocampo gli unici dubbi su Dimarco appunto e Calhanoglu che dovrebbe prendere il posto di Sucic, con Barella e Zielinski mezz'ali e Diouf a destra. In attacco pronta la conferma del tandem composto da Lautaro Martínez e Pio Esposito. Aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro partite ufficiali, con l'ultima uscita conclusasi con una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis in Liga. In precedenza, i Blancos avevano battuto il Malaga 4-0, la Real Sociedad 4-1 e l'Espanyol 2-1.

L'Inter arriva al Bernabeu con tre vittorie consecutive nelle prime tre partite di campionato. I nerazzurri hanno battuto il Napoli 3-2 nell'ultima giornata di Serie A, dopo aver vinto anche contro Cagliari (1-0) e Monza (4-1).

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Champions League risale al 7 dicembre 2021, quando il Real Madrid si impose per 2-0 sul campo dell'Inter. Considerando le ultime cinque sfide ufficiali tra i due club, il Real Madrid ha vinto quattro volte contro una sola vittoria dell'Inter, con i Blancos che hanno segnato complessivamente 11 gol e i nerazzurri 2.

Classifica













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