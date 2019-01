Dove vedere Real Madrid-Girona in tv e streaming

Il Real Madrid ospita il Girona nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re: dove vedere la partita in tv e streaming.

Con la vittoria della Liga che appare ormai un miraggio, il Real Madrid prova a tuffarsi sulla Coppa del Re, affrontando il Girona nell'andata dei quarti di finale.

I blancos sono reduci dalla vittoria sul Siviglia ed hanno eliminato il Leganes nel turno precedente. Il Girona ha invece fatto fuori a sorpresa l'Atletico Madrid, pareggiando 3-3 al Wanda Metropolitano dopo l'1-1 dell'andata.

REAL MADRID-GIRONA DIRETTA TV E STREAMING

Real Madris-Girona sarà visibile in esclusiva su DAZN, con diretta streaming disponibile su diversi dispositivi. Inoltre sarà possibile rivedere il match per intero on demand o visualizzare semplicemente gli highilights.

REAL MADRID-GIRONA DATA E ORA

Il match tra Real Madrid e Girona si giocherà giovedì 24 gennaio al Santiago Bernabeu, con fischio d'inizio fissato per le 21.30. Negli ultimi due precedenti tra queste due squadre si sono visti tantissimi goal, con due vittorie del Real per 6-3 e 4-1.