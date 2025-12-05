Il Real Madrid ospita il Celta Vigo domenica 7 dicembre alle 21:00, ora spagnola, allo stadio Santiago Bernabéu nell'ambito della 15ª giornata della Liga 2025-26.

Le Merengues sono tornate alla vittoria a metà settimana dopo aver battuto l'Athletic Club nella trasferta al sempre difficile stadio San Mamés, e ora sperano di ottenere un'altra vittoria per non staccarsi dal Barcellona nella lotta per cercare di riconquistare la leadership del calcio spagnolo.

Da parte sua, il Celta Vigo naviga a metà classifica al 12° posto e cercherà di sorprendere i Blancos nella capitale spagnola per allontanarsi dalla zona retrocessione e cercare di scalare la classifica per raggiungere i posti che danno accesso alle competizioni europee.

A poche giornate dalla fine del girone di andata della Liga, queste partite promettono grandi emozioni, vista l'importanza dei punti per le aspirazioni di ogni club.

Qui su GOAL vi forniamo tutte le informazioni su come vedere la trasmissione di questa partita, nonché l'orario delle partita e il live streaming.

Come tutta la Liga, anche Real Madrid-Celta Vigo è disponibile in abbonamento su DAZN: attraverso smart tv, telefono, tablet, computer e console per videogiochi si può vedere l'incontro del campionato spagnolo, live.

Se ti trovi all'estero, potresti aver bisogno di utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite utilizzando il tuo servizio di streaming abituale. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL sulle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

Ora di inizio di Real Madrid vs Celta Vigo

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

La partita si disputerà domenica 7 dicembre alle ore 21:00 (ora italiana) allo stadio Santiago Bernabéu.

Notizie sulla squadra e sui giocatori

Notizie sul Real Madrid

Con 16 goal, Kylian Mbappé è in testa alla classifica dei marcatori della Liga dopo la doppietta realizzata a metà settimana contro l'Athletic Club. Nel nuovo match cercherà di aumentare il suo bottino e avvicinarsi al record di Cristiano Ronaldo, che ha segnato 59 goal in un anno solare con il Real Madrid. Il francese è a cinque reti dal pareggiare quel record con quattro partite ancora da giocare nel 2025.

Inoltre, il terzino destro ha nuovamente creato problemi a Xabi Alonso, che dovrà continuare a fare a meno di Dani Carvajal, a cui si aggiunge Trent Alexander-Arnold, costretto a lasciare il campo di San Mamés per infortunio. Tutto lascia pensare che, ancora una volta, l'allenatore del Real Madrid dovrà schierare Federico Valverde o Raúl Asencio in quella posizione, nonostante non sia quella naturale per nessuno dei due.

Notizie sul Celta Vigo

Il Celta Vigo è stata una squadra irregolare durante tutta la stagione della Liga, con un bilancio di tre vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, che lo vede bloccato a metà classifica. La squadra allenata da Claudio Giráldez dovrà iniziare a trovare regolarità se vuole aspirare a finire la stagione in zona europea.

Inoltre, il Celta arriva a questa partita con cinque sconfitte consecutive contro il Real Madrid, una serie negativa che cercherà di interrompere in questa occasione e, di passaggio, di dare una sorpresa in una partita in cui sembra nettamente inferiore all'avversario.

Come arrivano alla partita

Storia degli scontri diretti

Classifica