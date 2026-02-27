Goal.com
Premiership
team-logoRangers
Ibrox Stadium
team-logoCeltic
GOAL

Dove vedere Rangers-Celtic in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il big match del campionato scozzese, i Rangers ospitano il Celtic: partita fondamentale anche per la corsa al titolo.

Nella ventinovesima  giornata del campionato  scozzese tutti i riflettori saranno puntati sulla sfida  tra Rangers e Celtic; il match più sentito da sempre per la rivalità tra le due squadre e come hanno dominato in patria suddividendosi la maggior parte dei titoli.

In questo caso però sarà anche una partita molto importante nella corsa al titolo quando mancano poche giornate dalla fine. In testa alla classifica c'è l'Hearts, che ha sei punti più dei Rangers e quattro in più del Celtic (con una partita in meno). Di seguito tutte le informazioni su Rangers-Celtic. 

Dove vedere Rangers-Celtic in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida tra Rangers e Celtic si potrà vedere; il match è infatti trasmesso da Como TV, servizio di streaming gratuito. Basta iscriversi gratuitamente alla piattaforma e sarà possibile accedere alle dirette delle partite e tra cui quelle del campionato scozzese. 

Premiership
Rangers crest
Rangers
RAN
Celtic crest
Celtic
CEL

Come guardare Rangers-Celtic all'estero con una VPN

A che ora comincia Rangers-Celtic

crest
Premiership - Premiership
Ibrox Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Rangers - Celtic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Roehl

Probabile formazione

Panchina

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Rangers-Celtic

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Fernandez, Rommens; Chukwuani; Raskin; Gassana, Moore, Olsen; Chermiti.
Celtic: Sinisalo; Saracchi, Murray, Trusty, Donovan; Yang, McGregor, Hatate, McCowan, Adamu, Maeda.

Ultime partite

RAN
-Forma

Goal segnato (subito)
20/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

CEL
-Forma

Goal segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti 

RAN

Ultime 5 partite

CEL

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

7

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

