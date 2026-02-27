Dove vedere Rangers-Celtic in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella ventinovesima giornata del campionato scozzese tutti i riflettori saranno puntati sulla sfida tra Rangers e Celtic; il match più sentito da sempre per la rivalità tra le due squadre e come hanno dominato in patria suddividendosi la maggior parte dei titoli.

In questo caso però sarà anche una partita molto importante nella corsa al titolo quando mancano poche giornate dalla fine. In testa alla classifica c'è l'Hearts, che ha sei punti più dei Rangers e quattro in più del Celtic (con una partita in meno). Di seguito tutte le informazioni su Rangers-Celtic.

Dove vedere Rangers-Celtic in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida tra Rangers e Celtic si potrà vedere; il match è infatti trasmesso da Como TV, servizio di streaming gratuito. Basta iscriversi gratuitamente alla piattaforma e sarà possibile accedere alle dirette delle partite e tra cui quelle del campionato scozzese.

Come guardare Rangers-Celtic all'estero con una VPN

Per chi si trova all'estero, potrebbe essere necessario l'utilizzo di una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Rangers-Celtic utilizzando il tuo solito servizio di streamin.. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

A che ora comincia Rangers-Celtic

Premiership - Premiership Ibrox Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Rangers - Celtic Probabile formazione Panchina Allenatore D. Roehl Probabile formazione Panchina

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Rangers-Celtic

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Fernandez, Rommens; Chukwuani; Raskin; Gassana, Moore, Olsen; Chermiti.

Celtic: Sinisalo; Saracchi, Murray, Trusty, Donovan; Yang, McGregor, Hatate, McCowan, Adamu, Maeda.

