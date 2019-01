Dove vedere PSG-Strasburgo in tv e streaming

Il PSG affronta lo Strasburgo nei sedicesimi di finale di Coupe de France: dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Guingamp, il PSG vuole riscattarsi in Coupe de France contro lo Strasburgo.

PSG-Strasburgo

I parigini si sono già vendicati in campionato sul Guingamp, travolgendolo per 9-0, ma hanno perso la possibilità di centrare nuovamente il triplete nazionale. Il match si giocherà in gara secca e vale un posto negli ottavi di finale.

PSG-STRASBURGO DIRETTA TV E STREAMING

PSG-Strasburgo sarà trasmetta come esclusiva in diretta streaming su DAZN, disponibile su diversi dispositivi. La partita rimarrà poi disponibile alla visione on demand: sarà possibile rivederla per intero o guardare soltanto gli highlights.

PSG-STRASBURGO DATA E ORA

Il match tra PSG e Strasburgo si disputerà mercoledì 23 gennaio al Parco dei Principi di Parigi, con fischio d'inizio fissato per le 21.05.