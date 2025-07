Dove vedere PSG-Real Madrid in diretta tv e streaming?

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Mondiale per Club

Tutte le info su PSG-Real Madrid, semifinale del Mondiale per Club: copertura tv, canale in chiaro e diretta streaming della partita.

Dopo aver eliminato rispettivamente Bayern e Borussia Dortmund ai quarti, PSG e Real Madrid si affrontano in una delle due semifinali del Mondiale per Club.

Il tabellone del torneo made in USA ha regalato un penultimo atto da capogiro, coi campioni d'Europa e i Blancos pronti a contendersi un posto nella finale del 13 luglio in 90 (o chissà, magari 120) minuti che promettono spettacolo.

Di seguito tutte le info sul match, compreso dove e come vederlo in tv e streaming.

Dove vedere PSG-Real Madrid in diretta: canale tv e streaming

PSG-Real Madrid sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in tv scaricando anche l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

PSG-Real, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.

Chi presenterà e racconterà PSG-Real Madrid:

PSG-Real Madrid: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club MetLife Stadium, New Jersey

Chi trasmette PSG-Real Madrid in diretta TV e in streaming?

PSG-Real Madrid: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno PSG e Real Madrid

Col morale alle stelle per la qualificazione alle semifinali ottenuta a discapito di due avversarie di assoluto spessore, PSG e Real Madrid si presentano all'appuntamento al meglio dal punto di vista psicologico ma condizionate dalle squalifiche: out Pacho e Lucas Hernandes tra le fila francesi (espulsi col Bayern), niente supersfida per Huijsen tra quelle dei Merengues (rosso rimediato col Dortmund).

