Dove vedere PSG-Paris FC in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo essersi affrontate una settimana fa in Ligue 1, PSG e Paris FC si sfidano nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia.

Derby cittadino affascinante, quello tra chi domina il palcoscenico francese e si è preso la scena anche in Europa e chi, invece, a suon di milioni ha messo in piedi un progetto teso a rendere competitiva anche la seconda squadra della capitale.

La qualificazione agli ottavi si decide in gara secca: in caso di parità al 90', supplementari ed eventualmente rigori.

Di seguito tutte le info su PSG-Paris FC: formazioni, canale tv e copertura streaming del match valevole per la Coppa di Francia.

Come guardare PSG-Paris FC in diretta? Canale TV e diretta streaming

PSG-Paris FC sarà trasmessa gratis e in esclusiva su Como TV, che non ha un canale televisivo ed è disponibile esclusivamente in diretta streaming. Per vederla, basta collegarsi al sito tv.comofootball.com oppure scaricare l'applicazione Como TV sul proprio smartphone.

Il derby della Coppa di Francia, inoltre, sarà visibile in streaming anche utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

PSG-Paris FC: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

PSG-Paris FC si gioca lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21:10, al Parco dei Principi di Parigi.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Paris FC Probabile formazione Panchina Allenatore Luis Enrique Probabile formazione Panchina Allenatore S. Gilli

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

PARIS FC (5-4-1): Trapp; Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, De Smet; Ikoné, Maxime Lopez, Camara, Gory; Geubbels. All. Gilli.

Forma

Partite tra le due squadre

Sono 3 i precedenti nella storia tra PSG e Paris FC: la vittoria della squadra attualmente regina della capitale francese il 4 gennaio in Ligue 1 e 2 pareggi (entrambi nel 1978/79).