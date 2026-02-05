Dove vedere PSG-Marsiglia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La venticinquesima giornata di Ligue 1 ci offre una partita tutt'altro che banale: è giunto il momento del 'Le Classique', di PSG-Marsiglia.
Nove i punti di distacco tra Luis Enrique e De Zerbi: 48 per il primo, 39 per il secondo che ebbe modo di esultare grazie al successo per 1-0 all'andata. In finale di Supercoppa di Francia, invece, sono stati i parigini ad avere la meglio ai calci di rigore.
Tutto ciò che serve sapere su PSG-Marsiglia: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.
Come guardare PSG-Marsiglia in diretta? Canale TV e diretta streaming
PSG-Marsiglia sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Calcio (numero 202). Streaming disponibile su Sky Go, ovvero il servizio riservato agli abbonati; l'altra opzione è l'acquisto del 'Pass Sport' della piattaforma NOW.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
PSG-Marsiglia: ora di inizio
PSG-Marsiglia si giocherà domenica 8 febbraio al 'Parco dei Principi' di Parigi: calcio d'inizio alle ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni PSG-Marsiglia
PSG (4-3-3): Chevalier; Hernandez, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.
MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Balerdi, Aguerd, Medina; Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao; Greenwood, Nwaneri; Aubameyang. All. De Zerbi.