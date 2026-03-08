Dove vedere PSG-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La Champions League riparte con l'andata degli ottavi di finale: uno degli incroci più suggestivi è sicuramente quello tra il PSG e il Chelsea.
I campioni d'Europa in carica hanno strappato il pass grazie al successo ai playoff nel derby fratricida col Monaco, non senza soffrire più del previsto; i 'Blues', invece, si sono guadagnati il diritto di disputare questa partita in virtù del sesto posto ottenuto al termine della League Phase.
Di seguito tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su PSG-Chelsea: dalle formazioni scelte dai due allenatorialle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.
Come guardare PSG-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming
PSG-Chelsea sarà visibile su Sky a questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (252).
Diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Match disponibile anche su NOW tramite l'acquisto del pacchetto 'Pass Sport' presente sul sito.
La sfida sarà disponibile per la visione anche in chiaro sul canale TV8, raggiungibile al numero 8 del digitale terrestre.
Come guardarla all'estero con una VPNSe ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come PSG-Chelsea con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.
PSG-Chelsea: a che ora inizia
PSG-Chelsea si gioca mercoledì 11 marzo 2026 al 'Parco dei Principi' di Parigi: calcio d'inizio fissato alle ore 21.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni PSG-Chelsea
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Dro Fernandez; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.
CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Joao Pedro, Garnacho. All. Rosenior.