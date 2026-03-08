Goal.com
Live
Champions League
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoChelsea
Guarda su NOWGuarda su TV8
Vittorio Rotondaro

Dove vedere PSG-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni

PSG e Chelsea a confronto nel match d'andata degli ottavi di Champions League: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

La Champions League riparte con l'andata degli ottavi di finale: uno degli incroci più suggestivi è sicuramente quello tra il PSG e il Chelsea.

I campioni d'Europa in carica hanno strappato il pass grazie al successo ai playoff nel derby fratricida col Monaco, non senza soffrire più del previsto; i 'Blues', invece, si sono guadagnati il diritto di disputare questa partita in virtù del sesto posto ottenuto al termine della League Phase.

Di seguito tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su PSG-Chelsea: dalle formazioni scelte dai due allenatorialle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

Come guardare PSG-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming

Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Chelsea crest
Chelsea
CHE

PSG-Chelsea sarà visibile su Sky a questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (252).

Diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Match disponibile anche su NOW tramite l'acquisto del pacchetto 'Pass Sport' presente sul sito.

La sfida sarà disponibile per la visione anche in chiaro sul canale TV8, raggiungibile al numero 8 del digitale terrestre.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come PSG-Chelsea con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

PSG-Chelsea: a che ora inizia

crest
Champions League - Fase finali
Parc des Princes

PSG-Chelsea si gioca mercoledì 11 marzo 2026 al 'Parco dei Principi' di Parigi: calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Chelsea

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Rosenior

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni PSG-Chelsea

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Dro Fernandez; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Joao Pedro, Garnacho. All. Rosenior.

Forma di PSG e Chelsea

Precedenti PSG-Chelsea

PSG

Ultime 5 partite

CHE

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

6

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica di PSG e Chelsea

