Dove vedere Potenza-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match nell’anticipo di mezzogiorno e mezzo. La domenica di Serie C offre la sfida fra il Potenza e il Benevento, di fronte nella gara del Viviani. I rossoblu arrivano all’appuntamento forti di una posizione all’interno dei playoff, con 37 punti fin qui conquistati che valgono il nono posto.
Il Benevento, invece, è primo in classifica a quota 64 punti, con un vantaggio di cinque lunghezze sul Catania, che sarà avversario nel turno infrasettimanale della squadra di Floro Flores.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Potenza-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming
Potenza-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 257.
Sarà possibile seguire Potenza-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Potenza-Benevento: ora di inizio
La gara fra Potenza e Benevento, valida per la giornata numero 29 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 1° marzo, allo stadio Alfredo Viviani, con fischio d’inizio ore 12:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Potenza
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Camigliano, Balzano; Siatounis, De Marco, Castorani; Schimmenti, Selleri, D’Auria. All. De Giorgio
Probabile formazione Benevento
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Manconi; Salvemini. All. Floro Flores
Forma
Benevento imbattuto dal 23 novembre, dal 2-1 subito al Marulla dal Cosenza. Buon momento anche per il Potenza: 4 risultati utili consecutivi, due vinte e due pari.
Partite tra le due squadre
Classifica
Benevento capolista del girone C con 64 punti, Potenza nono a quota 37.