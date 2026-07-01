Dove vedere Portogallo-Croazia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

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Come vedere Portogallo-Croazia con una VPN

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Portogallo-Croazia: data e orario

Il Toronto Stadium ospita uno degli incontri più attesi del tabellone dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026: Portogallo contro Croazia, due nazionali europee che si ritrovano di fronte in una gara a eliminazione diretta con ambizioni ben diverse ma ugualmente concrete.

Roberto Martínez porta in campo una Seleção che ha chiuso il Girone K al secondo posto con cinque punti, frutto di una vittoria e due pareggi. La fase a gironi ha confermato la solidità difensiva del Portogallo, che ha subito un solo gol nelle tre partite, ma ha anche evidenziato una certa irregolarità offensiva, culminata nel pareggio a reti bianche contro la Colombia.

Su Cristiano Ronaldo pesa un dato che tiene banco nel dibattito calcistico internazionale: il capitano portoghese non ha mai segnato in una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. A 41 anni, la sfida contro la Croazia rappresenta un'altra occasione per riscrivere quella pagina.

La Croazia di Zlatko Dalić si presenta a Toronto da seconda classificata del Girone L con sei punti. I Vatreni hanno dimostrato carattere rimontando dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, e la vittoria per 2-1 sul Ghana all'ultima giornata ha confermato la loro capacità di soffrire e reagire nei momenti decisivi.

In mezzo al campo si consuma la sfida nella sfida: Luka Modrić e Mateo Kovačić contro Vitinha e João Neves. Chi controlla il centrocampo avrà in mano le chiavi della partita. Joško Gvardiol dovrà contenere la velocità degli esterni portoghesi, mentre Rúben Dias è chiamato a blindare la difesa contro le ripartenze croate.

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Formazioni

Roberto Martínez non registra infortuni né squalifiche in casa Portogallo. Il tecnico spagnolo dovrebbe schierare Diogo Costa in porta, con una difesa composta da Nuno Mendes, Rúben Dias, Renato Veiga e João Cancelo. A centrocampo spazio a Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, mentre Pedro Neto e João Félix agiranno alle spalle di Cristiano Ronaldo.

Anche Zlatko Dalić non deve fare i conti con assenti di rilievo. Il probabile undici croato prevede Dominik Livaković tra i pali, una difesa a quattro con Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic e Joško Gvardiol, e un centrocampo affidato a Petar Sucic, Luka Modrić e Mateo Kovačić. Nikola Vlasic supporterà Ante Budimir in attacco, con Ivan Perišić sulla fascia. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Portogallo arriva all'appuntamento con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è il pareggio per 0-0 contro la Colombia il 27 giugno, che ha fissato il secondo posto nel Girone K. In precedenza, la Seleção aveva travolto l'Uzbekistan per 5-0, il risultato più netto del loro Mondiale. Nelle cinque gare considerate, il Portogallo ha segnato dieci reti e ne ha subite quattro.

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. I Vatreni hanno battuto la Ghana 2-1 il 27 giugno grazie a un gol nel finale, dopo aver superato Panama 1-0 nella seconda gara del girone. La macchia più evidente nel recente percorso croato è la sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra all'esordio mondiale, un risultato che aveva messo sotto pressione il gruppo fin dal primo giorno. Nelle cinque gare, la Croazia ha segnato sei reti e ne ha incassate otto.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto risale al 18 novembre 2024, quando Croazia e Portogallo si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in UEFA Nations League A. Pochi mesi prima, il 5 settembre 2024, il Portogallo aveva vinto 2-1 in casa nella gara di andata della stessa competizione. Nelle ultime cinque sfide tra le due nazionali, il Portogallo ha ottenuto tre vittorie contro una della Croazia, con un pareggio, dimostrando un netto vantaggio complessivo nel bilancio dei gol.

Classifica





Il Portogallo ha concluso al secondo posto nel Girone K, mentre la Croazia ha chiuso seconda nel Girone L.





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