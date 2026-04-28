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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Pisa-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Pisa vs Lecce
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Tutto sulla sfida di Serie A tra Pisa e Lecce: le info su canali, orario, formazioni e dove seguire in tv e streaming la gara del 35° turno.

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Lecce sempre invischiato nella lotta per non retrocedere: per i salentini una grossa chance nel prossimo turno, che li vedrà opposti a un Pisa ormai rassegnato alla discesa in B.

In caso di sconfitta o pareggio, i toscani infatti sarebbero retrocessi aritmeticamente con tre giornate di anticipo; giallorossi che, invece, hanno un punto di vantaggio sulla Cremonese terzultima e la possibilità di allungare.

Vittoria del Lecce nella sfida del girone d'andata: al 'Via del Mare' fu decisiva la rete di Stulic.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Pisa-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Pisa-Lecce sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky che hanno sottoscritto il servizio 'Zona DAZN' potranno assistere a Pisa-Lecce su DAZN 1, canale numero 214.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Pisa-Lecce: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Romeo Anconetani

Pisa-Lecce è il primo match del 35° turno di Serie A: si gioca venerdì 1° maggio alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Lecce

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Hiljemark

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Pisa-Lecce

PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

Forma

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
1/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
1/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

PIS

Ultime 5 partite

LEC

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

4

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Classifica


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