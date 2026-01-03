Dove vedere Pisa-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Turno infrasettimanale per la Serie A, giunta al giro di boa con la diciannovesima giornata.

Uno dei match in programma è quello tra Pisa e Como: toscani a caccia di punti per rinsaldare le ambizioni di salvezza, i lombardi vogliono regalarsi una porticina d'accesso all'Europa per continuare a migliorarsi sotto la guida di Fabregas.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Pisa-Como: formazioni, canale tv e info per seguire l'incontro in diretta streaming.

Come guardare Pisa-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Pisa e Como sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per i possessori di un abbonamento a DAZN e Sky, sarà possibile attivare Zona DAZN e assistere all'incontro sintonizzandosi su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Per godersi Pisa-Como in streaming, invece, servirà collegarsi al sito di DAZN, scaricarne l'app su dispositivi mobili oppure utilizzare NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Pisa-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Como è in programma per martedì 6 gennaio 2026 alla 'Cetilar Arena' di Pisa: calcio d'inizio alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Pisa

Il Pisa fatica terribilmente a vincere: lo ha fatto una sola volta fino a questo momento e non può più procrastinare l'appuntamento con i tre punti. La squadra di Gilardino è reduce dall'1-1 strappato nello scontro diretto in casa del Genoa, ma è ancora in zona retrocessione e completamente immersa nella lotta per non tornare in Serie B.

Notizie sul Como

Sta meglio il Como, che dopo qualche battuta d'arresto si è imposto contro il Lecce e poi contro l'Udinese, tornando in pienissima zona Europa al sesto posto della classifica. L'1-0 contro i friulani è stato deciso da un rigore segnato da Da Cunha dopo 18 minuti.

Probabili formazioni Pisa-Como

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Nzola, Meister. All. Gilardino

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

