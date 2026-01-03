Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoPisa
Stadio Romeo Anconetani
team-logoComo
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Pisa-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Pisa-Como è uno dei match validi per la diciannovesima giornata di Serie A: le info per seguire la sfida in diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Turno infrasettimanale per la Serie A, giunta al giro di boa con la diciannovesima giornata.

Uno dei match in programma è quello tra Pisa e Como: toscani a caccia di punti per rinsaldare le ambizioni di salvezza, i lombardi vogliono regalarsi una porticina d'accesso all'Europa per continuare a migliorarsi sotto la guida di Fabregas.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Pisa-Como: formazioni, canale tv e info per seguire l'incontro in diretta streaming.

Come guardare Pisa-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Como crest
Como
COM

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

La partita tra Pisa e Como sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per i possessori di un abbonamento a DAZN e Sky, sarà possibile attivare Zona DAZN e assistere all'incontro sintonizzandosi su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Per godersi Pisa-Como in streaming, invece, servirà collegarsi al sito di DAZN, scaricarne l'app su dispositivi mobili oppure utilizzare NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Como: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Romeo Anconetani

Pisa-Como è in programma per martedì 6 gennaio 2026 alla 'Cetilar Arena' di Pisa: calcio d'inizio alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Como

PisaHome team crest

3-5-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestCOM
1
A. Semper
4
A. Caracciolo
33
A. Calabresi
5
S. Canestrelli
15
I. Toure
7
M. Leris
20
M. Aebischer
3
S. Angori
21
I. Vural
10
M. Tramoni
32
S. Moreo
1
J. Butez
18
A. Moreno
2
M. Kempf
77
I. Van Der Brempt
14
J. Ramon
6
M. Caqueret
33
L. Da Cunha
23
M. Perrone
17
J. Rodriguez
31
M. Vojvoda
11
A. Douvikas

4-2-3-1

COMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Gilardino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Pisa

Il Pisa fatica terribilmente a vincere: lo ha fatto una sola volta fino a questo momento e non può più procrastinare l'appuntamento con i tre punti. La squadra di Gilardino è reduce dall'1-1 strappato nello scontro diretto in casa del Genoa, ma è ancora in zona retrocessione e completamente immersa nella lotta per non tornare in Serie B.

Notizie sul Como

Sta meglio il Como, che dopo qualche battuta d'arresto si è imposto contro il Lecce e poi contro l'Udinese, tornando in pienissima zona Europa al sesto posto della classifica. L'1-0 contro i friulani è stato deciso da un rigore segnato da Da Cunha dopo 18 minuti.

Probabili formazioni Pisa-Como

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Nzola, Meister. All. Gilardino

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Forma

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
2/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Partite tra le due squadre

PIS

Ultime 5 partite

COM

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

9

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0