Dove vedere Pianese-Lecco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sarà fra Pianese e Lecco una delle cinque gare del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi.
Entrambe le formazioni hanno già preso parte ad altre gare della post-season di C: la Pianese ha eliminato la Ternana prima e la Juventus Next Gen;
Il Lecco, invece, è riuscito a rimontare la Giana Erminio al Rigamonti-Ceppi, qualificandosi a questa fase come testa di serie.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Pianese-Lecco in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.
Sarà possibile seguire Pianese-Lecco anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Pianese-Lecco: ora di inizio
La gara fra Pianese e Lecco, valida per l’andata del Primo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 10 maggio, allo stadio Comunale di Piancastagnaio, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Pianese
PIANESE (3-5-2):Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Ianesi, Fabrizi. All. Birindelli
Probabile formazione Lecco
LECCO (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso, Metlika, Mallamo, Kritta; Duca; Sipos, Konaté. All. Valente