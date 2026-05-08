Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoPianese
team-logoLecco
GOAL

Dove vedere Pianese-Lecco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie C
Pianese vs Lecco
Pianese
Lecco

Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi tra Pianese e Lecco: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Sarà fra Pianese e Lecco una delle cinque gare del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi. 

Entrambe le formazioni hanno già preso parte ad altre gare della post-season di C: la Pianese ha eliminato la Ternana prima e la Juventus Next Gen;

Il Lecco, invece, è riuscito a rimontare la Giana Erminio al Rigamonti-Ceppi, qualificandosi a questa fase come testa di serie.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Pianese-Lecco in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie C
Pianese crest
Pianese
PNS
Lecco crest
Lecco
LEC
Pianese-Lecco verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.

Sarà possibile seguire Pianese-Lecco anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pianese-Lecco: ora di inizio

crest
Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Pianese e Lecco, valida per l’andata del Primo Turno Nazionale dei Playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 10 maggio, allo stadio Comunale di Piancastagnaio, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Pianese

PIANESE (3-5-2):Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Ianesi, Fabrizi. All. Birindelli

Probabile formazione Lecco

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso, Metlika, Mallamo, Kritta; Duca; Sipos, Konaté. All. Valente

Forma

PNS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

PNS

Ultima partita

LEC

1

Vittoria

0

Pareggi

0

Vittorie

3

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
1/1
Pubblicità