Dove vedere Parma-Juventus in tv e streaming

La stagione di Serie A inizia con la Juventus di scena al Tardini contro il Parma: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

La 2019/20 riparte dai campioni in carica. Tocca ancora alla aprire le danze della nuova stagione, in scena allo stadio Tardini contro il nel primo anticipo, alle ore 18.00 del sabato.

I bianconeri partono ancora come la squadra da battere dopo 8 titoli consecutivi e un mercato di primissimo piano. Il colpo dell'estate è l'arrivo di Matthijs De Ligt dall' , il quale potrebbe essere protagonista solo a partita in corso, essendo in svantaggio nel ballottaggio con Bonucci e Chiellini, i probabili titolari.

L'altra grande novità è ovviamente in panchina, con Maurizio Sarri che ha raccolto l'eredità di Massimiliano Allegri. Il tecnico non si siederà però in panchina per la prima giornata a causa di una polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi. Sarà quindi il suo vice Giovanni Martusciello a guidare la squadra nella prima partita ufficiale della stagione 2019/20.

Dall'altra parte c'è un Parma molto rinnovato in campo, che ha vissuto un mercato ricco di acquisti e anche di conferme, su tutte quella di Roberto Inglese, tornato dopo i 9 goal della scorsa stagione. Confermato anche Gervinho, grande attesa invece per Karamoh, arrivato in estate dall' .

QUANDO SI GIOCA PARMA-JUVENTUS

Parma-Juventus sarà la gara inaugurale del campionato di Serie A 2019/20. Il match è in calendario alle ore 18.00 di sabato 24 agosto 2019. La partita si disputerà allo stadio Tardini di Parma.

Lo scorso anno le due squadre si sono incontrate alla terza giornata: il match si è chiuso con la vittoria della Juventus per 1-2.

DOVE VEDERE PARMA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La partita tra Parma e Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Come lo scorso anno, la satellitare trasmetterà 7 partite per ogni giornata di campionato. Parma-Juventus sarà trasmessa sui canali Sky Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita tra Parma e Juventus anche in attraverso il servizio SkyGo. È fruibile tramite vari dispositivi tra cui computer, collegandosi al sito di SkyGo, oppure scaricando l'applicazione su tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-JUVENTUS

Il Parma si presenta alla prima giornata con il dubbio Kucka ancora da sciogliere: lo slovacco è alle prese con un problema al soleo e il suo rientro non è ancora certo. In caso di forfait, spazio a Barillà dal primo minuto a centrocampo. Possibile un triplice esordio dal 1', con Laurini, Hernani e Kulusevski candidati a una maglia da titolare.

Due volti nuovi anche nell'undici titolare della Juventus: a destra in difesa Danilo sembra favorito su De Sciglio, mentre Rabiot potrebbe completare il centrocampo con Khedira e Pjanic. In avanti Dybala corre verso una maglia da titolare con Cristiano Ronaldo. Douglas Costa davanti a Bernardeschi come terzo nel tridente. De Ligt potrebbe partire dalla panchina: al centro della difesa spazio a Bonucci e Chiellini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello