Dove vedere Parma-Juventus in tv e streaming

Juventus e Parma si affrontano nella 13esima giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

giunta al 13esimo turno e 2020 ormai concluso. Tra le gare previste nel weekend anche quella della nove volte Campione di fila , che se la vedrà in quel di : obiettivi opposti per le due squadre nell'anticipo del sabato.

Nell'ultima giornata entrambe hanno rimediato un pareggio: il Parma ha impattato 0-0 in un match deludente interno contro il , mentre la Juventus è stata fermata dall' sull'1-1, in una gara in cui Cristiano Ronaldo ha sbagliato un calcio di rigore.

Nello scorso campionato 2019/2020, la Juventus di Sarri ha superato il Parma per 2-1 con una doppietta di Cristiano Ronaldo per quanto riguarda l'ultimissima sfida giocata nel girone di ritorno, mentre in quello d'andata che ha aperto l'annata, 1-0 esterno firmato Chiellini.

QUANDO SI GIOCA PARMA-JUVENTUS

La partita tra Parma e Juventus si giocherà sabato 19 dicembre alle ore 20.45. Lo scenario sarà quello dello Stadio Tardini di Parma, come sempre ormai a porte chiuse.

DOVE VEDERE PARMA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Parma-Juventus sarà un'esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: in , il match andrà in onda su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky visibile per chi avrà sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Sarà semplicissimo come sempre vedere la partita, invece, anche in : basterà registrarsi e abbonarsi, per poi godersi la sfida tramite PC o scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-JUVENTUS

Liverani pronto a proporre Cornelius come prima punta, supportato da Gervinho e uno tra Brunetta o Karamoh. In mezzo potrebbe rivedersi Kucka, assieme ad Hernani e Kurtic, con turnover per Hernani e Scozzarella. Busi si candida da terzino alla pari di Gagliolo, in mezzo Osorio e Bruno Alves. Out Scozzarella e Pezzella.

Nella Juventus possibile spazio per Buffon tra i pali, mentre Bonucci e De Ligt saranno i centrali, con Cuadrado e Alex Sandro terzini. In mezzo Rabiot con Bentancur, Kulusevski e Bernardeschi esterni di centrocampo. In attacco Dybala può avvicendare Morata al fianco di Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta, Cornelius, Gervinho.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo