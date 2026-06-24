Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D San Francisco Bay Area Stadium

La partita tra Paraguay e Australia è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate le opzioni disponibili per seguire la sfida in live streaming.

Come vedere Paraguay-Australia con una VPN

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Paraguay-Australia: data e orario

Paraguay e Australia si affrontano al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara in una sfida del Girone D della Coppa del Mondo 2026 che vale la qualificazione agli ottavi di finale.

Entrambe le squadre arrivano a questa partita con tre punti, ma con situazioni ben diverse. Gli Stati Uniti hanno già blindato il primo posto nel girone, lasciando il secondo slot conteso tra i Socceroos e la Albirroja.

L'Australia di Tony Popovic ha incassato una sconfitta per 2-0 contro i padroni di casa a Seattle, un risultato che ha lasciato il segno soprattutto sul piano disciplinare: quattro giocatori del reparto difensivo portano un cartellino giallo in dote.

Il Paraguay di Gustavo Alfaro, invece, ha mostrato un carattere straordinario nella seconda giornata. Nonostante l'espulsione di Miguel Almirón al 45', la Albirroja ha retto l'urto di una Turchia capace di tirare 33 volte verso la porta, portando a casa tre punti pesantissimi grazie al gol lampo di Matías Galarza al primo minuto.

Chi vince stacca il pass per il turno successivo. Chi perde si affida ai ripescaggi, con margini di manovra ridotti al minimo. Un pareggio, invece, favorirebbe l'Australia per via della differenza reti.

Una gara senza margine di errore, dunque. Di seguito tutte le informazioni su come seguirla in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico del Paraguay Gustavo Alfaro dovrà fare a meno di Miguel Almirón, squalificato dopo il rosso diretto rimediato nel finale del primo tempo contro la Turchia. Il probabile undici prevede Orlando Gill in porta; difesa a quattro con Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso e Juan Caceres; centrocampo con Mauricio, Diego Gomez, Matias Galarza e Andres Cubas; Julio Enciso sulla trequarti a supporto dell'unica punta Isidro Pitta.

In casa Australia, Tony Popovic non registra squalifiche né infortuni comunicati ufficialmente. Il probabile undici vede Patrick Beach tra i pali; linea difensiva a tre con Harry Souttar, Jacob Italiano e Cameron Burgess, con Alessandro Circati e Jordan Bos come quinti di centrocampo; Connor Metcalfe e Aiden O'Neill in mezzo al campo; Nestory Irankunda e Paul Okon-Engstler sulla trequarti; Mohamed Toure centravanti. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 10 M. Almiron Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Paraguay ha ottenuto due vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare disputate, con una quinta partita anch'essa persa. Nel Mondiale ha battuto la Turchia 1-0 con il gol di Galarza al primo minuto, ma aveva aperto la competizione con una pesante sconfitta per 4-1 contro gli Stati Uniti. In amichevole aveva vinto 4-0 contro il Nicaragua, perso 2-1 con il Marocco e battuto la Grecia 1-0. Nelle ultime cinque partite la Albirroja ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 6.

L'Australia ha vinto due delle ultime cinque partite, perdendo le altre due e pareggiando una. La sconfitta più recente è arrivata contro gli USA per 2-0 a Seattle nel Matchday 2, mentre all'esordio mondiale aveva battuto la Turchia 2-0. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con la Svizzera, perso 1-0 con il Messico e travolto Curaçao 5-1. I Socceroos hanno segnato 9 gol e ne hanno concessi 5 nelle ultime cinque gare.

Precedenti

PGY Ultime 2 partite AUS 0 Vittorie 1 Pareggio 1 Vittoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due squadre si sono affrontate due volte: l’Australia ha vinto 1-0 in amichevole il 9 ottobre 2010 e pareggiato 1-1 il 7 ottobre 2006.

Classifica





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