Coppa del Mondo - Mondiali - Girone L New York/New Jersey Stadium

Panama vs Inghilterra è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la partita in streaming.

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Panama-Inghilterra: data e orario

L'Inghilterra chiude la fase a gironi della Coppa del Mondo 2026 contro Panama al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, sabato 27 giugno. I Tre Leoni si presentano a questo appuntamento da primi del Girone L, con quattro punti conquistati in due partite.

Thomas Tuchel ha già portato l'Inghilterra agli ottavi di finale, ma la squadra non ha convinto del tutto. Dopo la vittoria per 4-2 sulla Croazia, i ragazzi di Tuchel hanno faticato enormemente contro il Ghana, chiudendo sullo 0-0 in una prestazione opaca che ha sollevato più di qualche dubbio. Harry Kane, in particolare, ha vissuto una serata da dimenticare: marcato a uomo, ha mancato anche una chance decisiva nel finale. Lo stesso capitano ha ammesso di essere stato neutralizzato dalla difesa avversaria.

Le critiche non si sono fermate al solo Kane. Anthony Gordon ha ricevuto giudizi durissimi per la sua prestazione contro il Ghana, con diversi commentatori che hanno messo in discussione il suo recente trasferimento al Barcellona. Jude Bellingham, invece, è finito al centro di una polemica arbitrale dopo che alcune immagini lo hanno mostrato coprirsi la bocca mentre parlava con un avversario, pur senza conseguenze disciplinari.

Il Panama, dal canto suo, è già eliminato dal torneo. Due sconfitte consecutive — 1-0 contro il Ghana e 1-0 contro la Croazia — hanno chiuso ogni speranza di qualificazione per La Marea Roja. Thomas Christiansen sa che la sua squadra scenderà in campo senza nulla da perdere, e questo potrebbe renderla avversaria scomoda per un'Inghilterra che deve ancora trovare la migliore versione di sé stessa.

Per i panamensi, questa rimane comunque un'occasione per salutare il Mondiale con dignità davanti a un pubblico nordamericano che li ha seguiti con affetto. Il MetLife Stadium, che ospiterà anche la finale del torneo il 19 luglio, farà da cornice a quella che potrebbe essere l'ultima partita mondiale del Panama per diversi anni.

L'Inghilterra punta a chiudere il girone in testa e ad affrontare gli ottavi di finale con maggiore fiducia. Tuchel dovrà sciogliere diversi nodi tattici, soprattutto sulle fasce, prima del fischio d'inizio.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Panama vs Inghilterra in TV e in live streaming.

Formazioni

Thomas Christiansen non ha ancora comunicato la formazione ufficiale del Panama per questa partita. Non risultano infortuni o squalifiche ufficialmente confermati al momento: le ultime notizie saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Anche Thomas Tuchel non ha ancora reso nota la probabile formazione dell'Inghilterra. Non ci sono indisponibili ufficialmente dichiarati, sebbene la situazione di alcuni elementi sulle fasce rimanga da monitorare. Aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Panama arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro la Croazia nella Coppa del Mondo il 23 giugno. In precedenza, i panamensi avevano perso 1-0 contro il Ghana sempre nel torneo, pareggiato 1-1 con la Bosnia ed Erzegovina in amichevole e battuto la Repubblica Dominicana per 4-2. Il punto più basso del periodo è stata la pesante sconfitta per 6-2 contro il Brasile in amichevole a maggio.

L'Inghilterra presenta un ruolino di marcia più solido: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Ghana nella Coppa del Mondo il 23 giugno, preceduto dalla vittoria per 4-2 sulla Croazia. I Tre Leoni hanno anche battuto il Costarica per 3-0 e la Nuova Zelanda per 1-0 in amichevole, con l'unica sconfitta arrivata contro il Giappone per 1-0 a marzo. Complessivamente, l'Inghilterra ha segnato otto gol e ne ha subiti tre in questo periodo.

Precedenti

PAN Ultima partita ING 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Inghilterra 6 - 1 Panama 1 Goal segnati 6 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

I precedenti tra queste due nazionali sono limitati a un unico incontro registrato. Il 24 giugno 2018, nella fase a gironi della Coppa del Mondo, l'Inghilterra sconfisse il Panama per 6-1. Fu in quella partita che Harry Kane realizzò la sua prima tripletta con la maglia dei Tre Leoni.

Classifica





Nel Girone L della Coppa del Mondo, l'Inghilterra occupa attualmente il primo posto mentre il Panama è quarto e già eliminato dalla competizione.





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