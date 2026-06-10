Olanda-Giappone sarà trasmessa in diretta su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di streaming disponibili per seguire la partita in tempo reale.

Come vedere Olanda-Giappone con una VPN

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Olanda-Giappone: data e orario

L'Olanda apre la propria avventura ai Mondiali 2026 contro il Giappone al Dallas Stadium di Arlington, in una sfida valevole per il Girone F della Coppa del Mondo.

Ronald Koeman porta gli Oranje in Texas con qualche grattacapo di troppo. L'assenza di Jurrien Timber, difensore dell'Arsenal costretto a rinunciare al torneo per infortunio, priva il commissario tecnico di un titolare affidabile e versatile proprio alla vigilia dell'esordio.

La preparazione dell'Olanda non è stata priva di alti e bassi. Nell'ultima amichevole prima del via, gli Oranje hanno battuto l'Uzbekistan per 2-1 con un rigore di Cody Gakpo nel recupero, ma la prestazione ha sollevato più di una preoccupazione, con la squadra rimasta in dieci uomini e con ulteriori timori sul fronte infortuni.

Dall'altra parte, il Giappone di Hajime Moriyasu si presenta a questo Mondiale in forma straordinaria. I Samurai Blu hanno vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, inclusi successi in trasferta contro Inghilterra e Scozia, e arrivano ad Arlington con la fiducia alle stelle.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV e in streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Sul fronte olandese, è confermata l'assenza di Jurrien Timber, difensore dell'Arsenal che ha dovuto lasciare il ritiro a causa di un problema fisico che non gli ha permesso di essere disponibile per il torneo.

Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Olanda arriva all'esordio mondiale con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è il 2-1 sull'Uzbekistan in amichevole, deciso da un rigore nel recupero. In precedenza, gli Oranje avevano perso 1-0 contro l'Algeria e pareggiato 1-1 con l'Ecuador, mentre i successi contro Norvegia (2-1) e Lituania (4-0) nei playoff di qualificazione avevano mostrato una squadra capace di segnare con continuità.

Il Giappone presenta un ruolino di marcia nettamente più solido: cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite, senza mai subire una sconfitta. I Samurai Blu hanno battuto l'Inghilterra 1-0 in trasferta e superato la Scozia con lo stesso punteggio, oltre ad aver vinto 1-0 contro l'Islanda, 3-0 contro la Bolivia e 2-0 contro il Ghana. In questo periodo, il Giappone ha segnato sette reti e non ne ha subita alcuna nelle ultime quattro gare su cinque.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 16 novembre 2013, quando l'Olanda e il Giappone pareggiarono 2-2 in amichevole. Prima di quel risultato, gli Oranje si imposero 1-0 sui giapponesi nella fase a gironi del Mondiale 2010 il 19 giugno, e vinsero 3-0 in un'altra amichevole nel settembre 2009. Considerando i tre precedenti disponibili, l'Olanda conduce con due vittorie contro zero del Giappone, con un pareggio.

Classifica





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